Глава МЧС России и губернатор Моор выехали в Ялуторовский район

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Александр Моор выехали в Ялуторовский район, подверженный подтоплению. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Волна паводка в регионе ожидается через 3-5 дней. Для минимизации и ликвидации последствий создана группировка из 12 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники. Куренков лично проверит, насколько Тюменская область подготовлена к паводку.
Ранее «Наш город» сообщал, что жителей тюменских районов, находящихся в зоне возможного затопления, призвали готовиться к эвакуации. Людям рекомендуют собирать сумки и позаботиться об имуществе.