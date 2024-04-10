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Updated Сегодня, 06:14

Глава МЧС России и губернатор Тюменской области выехали в Ялуторовский район

Глава МЧС России и губернатор Моор выехали в Ялуторовский район

10 апреля 2024, 06:12
Фото: 1MI

Глава МЧС России и губернатор Тюменской области выехали в Ялуторовский район

Волна паводка в регионе ожидается в ближайшие дни. Александр Куренков лично проконтролирует, как в Тюменской области проходит подготовка.

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Александр Моор выехали в Ялуторовский район, подверженный подтоплению. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Волна паводка в регионе ожидается через 3-5 дней. Для минимизации и ликвидации последствий создана группировка из 12 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники. Куренков лично проверит, насколько Тюменская область подготовлена к паводку.

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Ранее «Наш город» сообщал, что жителей тюменских районов, находящихся в зоне возможного затопления, призвали готовиться к эвакуации. Людям рекомендуют собирать сумки и позаботиться об имуществе.

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