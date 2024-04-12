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Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

В Тобольске начали готовиться к массовой эвакуации из-за паводка

В Тобольске начали готовиться к массовой эвакуации из-за паводка

12 апреля 2024, 14:07
Фото: 1MI

В Тобольске начали готовиться к массовой эвакуации из-за паводка

Сотрудники МЧС проводят учения по эвакуации населения на левом берегу Тобольска. Кроме того, в регионе уже начали рассылать памятки и активно информировать о том, что делать, если оказался в зоне подтопления.

Рассказали о начале отработке плана эвакуации в рамках заседания КЧС спасатели мэру Тобольска Максиму Афанасьеву. Кроме того сотрудники отчитались и о проделанной работе с начала сезона паводка.

Так градоначальнику сообщили, что силы МЧС полностью готовы и укомплектованы к работе во время подтопления, а также привели свежие данные по уровню воды в Тоболе — он не превышает 720 см, до критического порога остается еще больше 200 см. Сейчас в регионе ведется работа по сборке пунктов временного размещения.

Ранее «Наш Город» писал о резком подъеме уровня воды в Тоболе из-за начала ледохода. Добавила река на 35 см за сутки.

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