В Тобольске начали готовиться к массовой эвакуации из-за паводка

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Рассказали о начале отработке плана эвакуации в рамках заседания КЧС спасатели мэру Тобольска Максиму Афанасьеву. Кроме того сотрудники отчитались и о проделанной работе с начала сезона паводка.
Так градоначальнику сообщили, что силы МЧС полностью готовы и укомплектованы к работе во время подтопления, а также привели свежие данные по уровню воды в Тоболе — он не превышает 720 см, до критического порога остается еще больше 200 см. Сейчас в регионе ведется работа по сборке пунктов временного размещения.
Ранее «Наш Город» писал о резком подъеме уровня воды в Тоболе из-за начала ледохода. Добавила река на 35 см за сутки.