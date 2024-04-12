В Тобольске начали готовиться к массовой эвакуации из-за паводка

Так градоначальнику сообщили, что силы МЧС полностью готовы и укомплектованы к работе во время подтопления, а также привели свежие данные по уровню воды в Тоболе — он не превышает 720 см, до критического порога остается еще больше 200 см. Сейчас в регионе ведется работа по сборке пунктов временного размещения.