Президент России Путин может приехать в Тюмень

Слухи о посещении Тюмени президентом России Владимиром Путиным к открытию нового корпуса ТюмГУ публикует телеграм-канал «Погоны и галстуки». По словам их инсайдеров — посещение Тюмени Путиным уже запланировано и будет скоро объявлено. Приедет он в город в октябре 2024 года, хотя сам корпус должны открыть уже этой весной. Какая будет программа у президента в городе — пока неизвестно.