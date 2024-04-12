Президент России Путин может приехать в Тюмень

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Слухи о посещении Тюмени президентом России Владимиром Путиным к открытию нового корпуса ТюмГУ публикует телеграм-канал «Погоны и галстуки». По словам их инсайдеров — посещение Тюмени Путиным уже запланировано и будет скоро объявлено. Приедет он в город в октябре 2024 года, хотя сам корпус должны открыть уже этой весной. Какая будет программа у президента в городе — пока неизвестно.
Напомним, что новый корпус Тюменского университета должен стать самым крупным из всех, на него затратили более 1 млрд руб. Здесь будет 3 факультета, центр дополнительного образования, а также столовая на 200 мест.
Ранее «Наш Город» писал о списании долгов по указу президента. Благодаря новому указу, Тюмень сможет лишиться долга в 5 млн руб.