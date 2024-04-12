nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Президент России Путин может приехать в Тюмень

Президент России Путин может приехать в Тюмень

12 апреля 2024, 12:42
Фото: 1MI

Президент России Путин может приехать в Тюмень

Президент России Владимир Путин может посетить Тюмень осенью. Пока информацию о приезде пресс-служба главы государства не подтвердила. По слухам, приехать Путин может на открытие нового корпуса ТюмГУ.

Слухи о посещении Тюмени президентом России Владимиром Путиным к открытию нового корпуса ТюмГУ публикует телеграм-канал «Погоны и галстуки». По словам их инсайдеров — посещение Тюмени Путиным уже запланировано и будет скоро объявлено. Приедет он в город в октябре 2024 года, хотя сам корпус должны открыть уже этой весной. Какая будет программа у президента в городе — пока неизвестно.

Напомним, что новый корпус Тюменского университета должен стать самым крупным из всех, на него затратили более 1 млрд руб. Здесь будет 3 факультета, центр дополнительного образования, а также столовая на 200 мест.

Ранее «Наш Город» писал о списании долгов по указу президента. Благодаря новому указу, Тюмень сможет лишиться долга в 5 млн руб.

Читайте также:
«Минус 5 млн!»: чем для Тюменской области обернется списание долгов по указу Путина?Общественники Тюмени подозревают солиста рок-группы «Автоспорт» в финансировании ВСУПрезидент Путин подписал указ о весеннем призыве. Нововведения 2024 года
#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Указы президента#Президент
Ударит в выходные: паводок может начать топить Тюменскую область уже в субботу
Сегодня, 07:45
Паводок-2024: дамбы у населенных пунктов Тюменской области могут быть прорваны
Сегодня, 04:35
Тест: помните ли вы музыкальные хиты 2000-х?
Сегодня, 06:33
Циклон принесет в Тюмень арктический холод и снег
Сегодня, 07:56
Любовь под запретом: межнациональные тюменские пары рассказали об осуждении общества
Сегодня, 08:40
27-летний контрактник из Тюменской области погиб на СВО
Сегодня, 14:43
"