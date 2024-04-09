«Тюменец против голой вечеринки»: суд отказал общественнику в иске на миллиард

Рябцев обратился в суд из-за того, что действия, которые происходили на мероприятии оскорбили чувство верующих людей, в том числе, его самого. Он требовал взыскать 500 миллионов рублей с заведения, и еще 500 — с организатора, блогера Насти Ивлеевой.