«Тюменец против голой вечеринки»: суд отказал общественнику в иске на миллиард

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Рябцев обратился в суд из-за того, что действия, которые происходили на мероприятии оскорбили чувство верующих людей, в том числе, его самого. Он требовал взыскать 500 миллионов рублей с заведения, и еще 500 — с организатора, блогера Насти Ивлеевой.
Суд не принял во внимание доводы истца. Представители «Мутабора» во время заседания заявили, что уже получили наказание по этому инциденту. Рябцев с решением суда не согласился, он намерен его обжаловать.
Ранее «Наш город» сообщал, что Московский городской суд зарегистрировал иск тюменского общественника Юрия Рябцева к управляющей компании клуба Мутабор, где проходила «голая» вечеринка Насти Ивлеевой. Встреча сторон перед рассмотрением дела была назначена на 26 февраля.