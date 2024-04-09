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Суд не удовлетворил иск тюменца к клубу, где прошла «голая вечеринка»

«Тюменец против голой вечеринки»: суд отказал общественнику в иске на миллиард

9 апреля 2024, 11:30
Фото: 1MI

Суд не удовлетворил иск тюменца к клубу, где прошла «голая вечеринка»

Лефортовский суд Москвы отказал в удовлетворении иска тюменского общественника Юрия Рябцева к клубу «Мутабор», где в 2023 году прошла «голая вечеринка», организованная Настей Ивлеевой.

Рябцев обратился в суд из-за того, что действия, которые происходили на мероприятии оскорбили чувство верующих людей, в том числе, его самого. Он требовал взыскать 500 миллионов рублей с заведения, и еще 500 — с организатора, блогера Насти Ивлеевой.

Суд не принял во внимание доводы истца. Представители «Мутабора» во время заседания заявили, что уже получили наказание по этому инциденту. Рябцев с решением суда не согласился, он намерен его обжаловать.

Ранее «Наш город» сообщал, что Московский городской суд зарегистрировал иск тюменского общественника Юрия Рябцева к управляющей компании клуба Мутабор, где проходила «голая» вечеринка Насти Ивлеевой. Встреча сторон перед рассмотрением дела была назначена на 26 февраля.

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