«Сделка со следствием»: Тюменца отправили под домашний арест за хищение нефти

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Как стало известно из материалов дела, злоумышленник вместе со своими приятелями совершил тайное хищение продуктов на 399 км магистрального нефтепровода «Шаим-Тюмень». Мужчина, по версии следствия, похитил более 29 кубических метров «черного золота» на общую сумму 415 тысяч рублей.
Сообщается, что обвиняемый находился в следственном изоляторе с декабря 2023 года. Полицейские обратились в суд с просьбой смягчить меру пресечения на домашний арест, поскольку подозреваемый признал вину и пошел на сделку со следствием.
Отметим, что новая мера пресечения будет действовать, как минимум, еще два месяца.