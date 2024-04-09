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Тюменский суд смягчил меру пресечения похитителю нефти

«Сделка со следствием»: Тюменца отправили под домашний арест за хищение нефти

9 апреля 2024, 10:01
Фото: 1MI

Тюменский суд смягчил меру пресечения похитителю нефти

Нижнетавдинский районный суд смягчил меру пресечения для мужчины, который подозревается в хищении нефти. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
Сюжет
Суд

Как стало известно из материалов дела, злоумышленник вместе со своими приятелями совершил тайное хищение продуктов на 399 км магистрального нефтепровода «Шаим-Тюмень». Мужчина, по версии следствия, похитил более 29 кубических метров «черного золота» на общую сумму 415 тысяч рублей.

Сообщается, что обвиняемый находился в следственном изоляторе с декабря 2023 года. Полицейские обратились в суд с просьбой смягчить меру пресечения на домашний арест, поскольку подозреваемый признал вину и пошел на сделку со следствием.

Отметим, что новая мера пресечения будет действовать, как минимум, еще два месяца.

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