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Posted Вчера, 10:16

Published Вчера, 10:16

Modified Вчера, 10:25

Updated Вчера, 10:25

За прошедшие выходные скорая помощь спасла жизнь тысяче тюменцев

За прошедшие выходные скорая помощь спасла жизнь тысяче тюменцев

8 апреля 2024, 10:16

За прошедшие выходные скорая помощь спасла жизнь тысяче тюменцев

Вызывали скорую на дом в городе почти 1200 раз. Чаще всего — из-за резкого ухудшения самочувствия.

За прошедшие выходные в Тюмени врачи помогли более чем тысяче человек. Статистику по вызовам опубликовал региональный департамент здравоохранения.

Как выяснилось, из более чем тысячи и двухсот вызовов в стационар и на лечение определили больше половины, основные причины — повышение давления, проблемы с сердцем и подозрения на проблемы с желудочно-кишенчным трактом.

Те же, кто обращался за помощью скорой, но не имел риска для жизни жаловались по тем же причинам. Чаще всего — головная боль, мигрени и высокое или низкое давление.

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