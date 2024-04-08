За прошедшие выходные скорая помощь спасла жизнь тысяче тюменцев

За прошедшие выходные в Тюмени врачи помогли более чем тысяче человек. Статистику по вызовам опубликовал региональный департамент здравоохранения.



Как выяснилось, из более чем тысячи и двухсот вызовов в стационар и на лечение определили больше половины, основные причины — повышение давления, проблемы с сердцем и подозрения на проблемы с желудочно-кишенчным трактом.



Те же, кто обращался за помощью скорой, но не имел риска для жизни жаловались по тем же причинам. Чаще всего — головная боль, мигрени и высокое или низкое давление.