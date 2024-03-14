Спасатели показали, как доставали тело водителя после ДТП на набережной Тюмени. Видео

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
После этого тело мужчины из машины было передано сотрудникам скорой помощи.
Напомним, что вчера, 13 марта стало известно о смертельной аварии в Тюмени. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Автомобиль «Чанган» на высокой скорости врезался в гранитные перила набережной, перевернулся и приземлился на крышу.
За рулем оказался 26-летний тюменец, получивший водительское удостоверение в 2017 году. Мужчина лишь один раз нарушил ПДД.
Машина, на которой двигался водитель, принадлежала каршеринговой компании Cars7. Ее представители сообщили, что клиент двигался со скоростью более 100 км/ч. В компании уточнили, что машина была новой, с КАСКО. Ранее погибший мужчина неоднократно пользовался их услугами и ничего не нарушал.