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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Спасатели ТОСЭР показали, как доставали водителя после ДТП на набережной Тюмени

Спасатели показали, как доставали тело водителя после ДТП на набережной Тюмени. Видео

14 марта 2024, 09:28
Фото: поисково-спасательная служба ГКУ ТО «ТОСЭР»

Спасатели ТОСЭР показали, как доставали водителя после ДТП на набережной Тюмени

Спасателям пришлось вырезать тело погибшего в ДТП на набережной Тюмени. Сообщается, что сотрудники МЧС совместно с пожарными применили гидравлический аварийно-спасательный инструмент.

После этого тело мужчины из машины было передано сотрудникам скорой помощи.

Напомним, что вчера, 13 марта стало известно о смертельной аварии в Тюмени. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Автомобиль «Чанган» на высокой скорости врезался в гранитные перила набережной, перевернулся и приземлился на крышу.

За рулем оказался 26-летний тюменец, получивший водительское удостоверение в 2017 году. Мужчина лишь один раз нарушил ПДД.

Машина, на которой двигался водитель, принадлежала каршеринговой компании Cars7. Ее представители сообщили, что клиент двигался со скоростью более 100 км/ч. В компании уточнили, что машина была новой, с КАСКО. Ранее погибший мужчина неоднократно пользовался их услугами и ничего не нарушал.

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