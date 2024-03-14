Спасатели показали, как доставали тело водителя после ДТП на набережной Тюмени. Видео

Машина, на которой двигался водитель, принадлежала каршеринговой компании Cars7. Ее представители сообщили, что клиент двигался со скоростью более 100 км/ч. В компании уточнили, что машина была новой, с КАСКО. Ранее погибший мужчина неоднократно пользовался их услугами и ничего не нарушал.