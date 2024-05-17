Еще 10 сантиметров за сутки: уровень воды в Иртыше снова поднялся

В Абатском уровень воды в реке Ишим снизился на 10 сантиметров за сутки — до 1106 сантиметров, в Ишиме вода убыла на 7 сантиметров — до 880 сантиметров. В Викулово и Ильинке уровень воды убавил по 5 и 2 сантиметра — до 1106 и 785 сантиметров соответственно.