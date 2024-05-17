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Уровень воды в Иртыше снова поднялся на 10 сантиметров за сутки

Еще 10 сантиметров за сутки: уровень воды в Иртыше снова поднялся

17 мая 2024, 03:52
Фото: 1MI

Уровень воды в Иртыше снова поднялся на 10 сантиметров за сутки

Вода в реке Иртыш продолжает прибывать. В это же время в реке Ишим наблюдается стабильное снижение.

В Абатском уровень воды в реке Ишим снизился на 10 сантиметров за сутки — до 1106 сантиметров, в Ишиме вода убыла на 7 сантиметров — до 880 сантиметров. В Викулово и Ильинке уровень воды убавил по 5 и 2 сантиметра — до 1106 и 785 сантиметров соответственно.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тобольске Иртыш прибавил 10 сантиметров — до 669 сантиметров, в Увате вода прибыла на 8 сантиметров — до отметки в 1061 сантиметр, в Демьянском уровень воды поднялся на 9 сантиметров — до 864 сантиметров.

В Иевлево уровень воды в реке Тобол прибавил 9 сантиметров и составил 683 сантиметра. В Коркино вода в Тоболе убыла на 3 сантиметра — до 838 сантиметров, в Упорово уровень воды снизился на 6 сантиметров — до 830 сантиметров, в Ялуторовске вода убыла на 1 сантиметр — до 742 сантиметров.

Ранее «Наш город» писал, что паводок сместился в Вагайский район. Там уровень воды в Иртыше прибавляет по 20 сантиметров за сутки.

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