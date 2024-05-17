Еще 10 сантиметров за сутки: уровень воды в Иртыше снова поднялся

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 03:54
Updated Сегодня, 03:54
В Абатском уровень воды в реке Ишим снизился на 10 сантиметров за сутки — до 1106 сантиметров, в Ишиме вода убыла на 7 сантиметров — до 880 сантиметров. В Викулово и Ильинке уровень воды убавил по 5 и 2 сантиметра — до 1106 и 785 сантиметров соответственно.
В Тобольске Иртыш прибавил 10 сантиметров — до 669 сантиметров, в Увате вода прибыла на 8 сантиметров — до отметки в 1061 сантиметр, в Демьянском уровень воды поднялся на 9 сантиметров — до 864 сантиметров.
В Иевлево уровень воды в реке Тобол прибавил 9 сантиметров и составил 683 сантиметра. В Коркино вода в Тоболе убыла на 3 сантиметра — до 838 сантиметров, в Упорово уровень воды снизился на 6 сантиметров — до 830 сантиметров, в Ялуторовске вода убыла на 1 сантиметр — до 742 сантиметров.
Ранее «Наш город» писал, что паводок сместился в Вагайский район. Там уровень воды в Иртыше прибавляет по 20 сантиметров за сутки.