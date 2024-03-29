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Детский сад в Тюменской области выплатит 150 тысяч ребенку из-за травмы головы

В Тюменской области 6-летняя девочка получила травму головы в детсаду

29 марта 2024, 09:30
Фото: 1MI

Детский сад в Тюменской области выплатит 150 тысяч ребенку из-за травмы головы

В Уватском районе Тюменской области детский сад выплатит компенсацию за серьезную травму шестилетней девочки. Установлено, что воспитанница детсада упала на пол и сильно ударилась головой.

В результате у девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом затылочной кости. Пострадавшая прошла лечение в больнице. Врачи порекомендовали родителям проходить регулярное обследование у детского невролога, а также носить очки.

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Руководство и воспитателя привлекли к ответственности за то, что они не вызвали вовремя скорую помощь. Согласно иску прокурора дошкольное учреждение обязано выплатить 150 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор проинспектировал детские сады Тюмени, которые открылись после капремонта.

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