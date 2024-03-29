В Тюменской области 6-летняя девочка получила травму головы в детсаду

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
В результате у девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом затылочной кости. Пострадавшая прошла лечение в больнице. Врачи порекомендовали родителям проходить регулярное обследование у детского невролога, а также носить очки.
Руководство и воспитателя привлекли к ответственности за то, что они не вызвали вовремя скорую помощь. Согласно иску прокурора дошкольное учреждение обязано выплатить 150 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор проинспектировал детские сады Тюмени, которые открылись после капремонта.