В Москве запретили строить квартиры-студии. Ждет ли это Тюмень?

Для жителей Москвы покупка небольших квартир-студий — вынужденная мера, так как большая площадь больше распространяется на жилье элитного класса. За последние четыре года «квадрат» в Москве подорожал в 2.15 раза — со 142.4 до 305.5 тысячи рублей. Высока вероятность, что запрет на строительство домов с маленькими квартирами вынудит москвичей отказаться от покупки жилья и тратить деньги на аренду, либо переезжать в частные дома за МКАДом.