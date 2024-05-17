В Москве запретили строить квартиры-студии. Ждет ли это Тюмень?

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Московские власти не стали медлить с выполнением поручения и приняли своеобразные меры. Девелоперы получили письма, в которых указано, что Москомэкспертиза не будет выдавать разрешения на строительство домов, в которых есть однокомнатные квартиры и студии площадью менее 28 квадратных метров.
Ограничение для однокомнатных квартир есть в Жилищном кодексе, но студий и апартаментов они не касались. Теперь строительство домов с небольшими квартирами возможно только в том случае, если разрешительная документация была получена до 7 мая 2024 года.
«Принимая во внимание достигнутые в городе Москве показатели в сфере жилищного строительства, а также целевые показатели, предусмотренные указом президента Российской Федерации, при проектировании объектов на территории города Москвы отклонение от установленных минимальных значений площади квартир не допускается», — приводят цитату из письма Москомэкспертизы «Новые Известия».
По данным Росстата, в 2022 году на одного москвича приходилось всего 21.8 квадратных метров жилья. Для сравнения, в более бедной Северной Осетии этот показатель достиг 30.8 квадратных метров, а в Тверской области — 35.6 квадратных метров.
Для жителей Москвы покупка небольших квартир-студий — вынужденная мера, так как большая площадь больше распространяется на жилье элитного класса. За последние четыре года «квадрат» в Москве подорожал в 2.15 раза — со 142.4 до 305.5 тысячи рублей. Высока вероятность, что запрет на строительство домов с маленькими квартирами вынудит москвичей отказаться от покупки жилья и тратить деньги на аренду, либо переезжать в частные дома за МКАДом.
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