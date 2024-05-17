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Published Сегодня, 10:04

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Updated Сегодня, 10:08

Московским девелоперам запретили строить небольшие квартиры

В Москве запретили строить квартиры-студии. Ждет ли это Тюмень?

17 мая 2024, 10:04
Фото: 1MI

Московским девелоперам запретили строить небольшие квартиры

Президент Владимир Путин поручил обеспечить россиян жильем. К 2030 году на одного человека должно приходиться минимум 33 квадратных метра, а к 2036 году — минимум 38 квадратных метров.

Московские власти не стали медлить с выполнением поручения и приняли своеобразные меры. Девелоперы получили письма, в которых указано, что Москомэкспертиза не будет выдавать разрешения на строительство домов, в которых есть однокомнатные квартиры и студии площадью менее 28 квадратных метров.

Ограничение для однокомнатных квартир есть в Жилищном кодексе, но студий и апартаментов они не касались. Теперь строительство домов с небольшими квартирами возможно только в том случае, если разрешительная документация была получена до 7 мая 2024 года.

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«Принимая во внимание достигнутые в городе Москве показатели в сфере жилищного строительства, а также целевые показатели, предусмотренные указом президента Российской Федерации, при проектировании объектов на территории города Москвы отклонение от установленных минимальных значений площади квартир не допускается», — приводят цитату из письма Москомэкспертизы «Новые Известия».

По данным Росстата, в 2022 году на одного москвича приходилось всего 21.8 квадратных метров жилья. Для сравнения, в более бедной Северной Осетии этот показатель достиг 30.8 квадратных метров, а в Тверской области — 35.6 квадратных метров.

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Для жителей Москвы покупка небольших квартир-студий — вынужденная мера, так как большая площадь больше распространяется на жилье элитного класса. За последние четыре года «квадрат» в Москве подорожал в 2.15 раза — со 142.4 до 305.5 тысячи рублей. Высока вероятность, что запрет на строительство домов с маленькими квартирами вынудит москвичей отказаться от покупки жилья и тратить деньги на аренду, либо переезжать в частные дома за МКАДом.

Как будет реализовываться указ президента в Тюменской области — на данный момент неизвестно. «Наш город» направил запрос в правительство региона, ответ ожидается.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области планируют построить парк «Комарово». На него потратят почти 800 миллионов рублей.

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