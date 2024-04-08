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Рабочая неделя начнется в Тюмени с гололеда и дождей

Рабочая неделя начнется в Тюмени с гололеда и дождей

8 апреля 2024, 01:11
Фото: 1MI
В понедельник на юге Тюменской области синоптики обещают дожди, мокрый снег, гололед на дорогах. Днем температура воздуха составит +3…+8, в ночные часы -4…+1. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

В Тюмени 8 апреля синоптики обещают дождь со снегом в течение дня, ветер до 3 м/с. Утром +1…+4, к полудню воздух столбики термометров поднимутся до +6. В темное время суток температура воздуха составит +1…+3.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 5:47, закат в 19:31 продолжительность дня 13 часов 44 минуты.

В Тобольске 8 апреля синоптики обещают дождь со снегом, ветер до 3.5 м/с. Утром -1…+2 днем до +3. В темное время суток температура воздуха составит +2…0.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 5:34, закат в 19:23 продолжительность дня 13 часов 49 минут.

В Ялуторовске 8 апреля ожидается дождь, снег, ветер до 3,2 м/с. В утренние часы термометры покажут +1…+4, днем потеплеет до +5…+6. В темное время суток ожидается до +1…+3.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 5:45 закат в 19:27 продолжительность дня 13 часов 42 минуты.

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В Заводоуковске 8 апреля ожидается дождь, ветер до 2,7 м/с. В утренние часы термометры покажут +1…+5, днем воздух прогреется до +6. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит +1…+4.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 5:44, закат в 19:26 продолжительность дня 13 часов 42 минуты.

В Ишиме 8 апреля ожидается пасмурная погода, осадки во второй половине дня, ветер до 3,2 м/с. В утренние часы термометры покажут +0…+5, к полудню воздух прогреется до +8…+6. В темное время суток температура воздуха составит +2… +4.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 5:33, закат в 19:14 продолжительность дня 13 часов 41 минута.

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