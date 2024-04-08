Рабочая неделя начнется в Тюмени с гололеда и дождей

В Ишиме 8 апреля ожидается пасмурная погода, осадки во второй половине дня, ветер до 3,2 м/с. В утренние часы термометры покажут +0…+5, к полудню воздух прогреется до +8…+6. В темное время суток температура воздуха составит +2… +4.