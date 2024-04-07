ПДД советуют повторить тюменским электросамокатчикам

Posted Вчера, 11:34
Published Вчера, 11:34
Modified Вчера, 11:36
Updated Вчера, 11:36
Также он рекомендовал горожанам повторить правила движения на электросамокатах. В минувшем году в регионе было зарегистрировано около 200 дорожно-транспортных происшествий с участием электоросамокатчиков. Травмы получили более 200 человек.
Сезон проката электросамокатов-2024 в Тюмени откроют 15 апреля, если позволит погода. В этом году в областной столице будут установлены новые медленные зоны с ограничением скоростного режима. В настоящее время в Тюмени насчитывается 65 таких зон.