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Posted Вчера, 11:34

Published Вчера, 11:34

Modified Вчера, 11:36

Updated Вчера, 11:36

Тюменским электросамокатчикам советуют повторить ПДД

ПДД советуют повторить тюменским электросамокатчикам

7 апреля 2024, 11:34
Фото: 1MI

Тюменским электросамокатчикам советуют повторить ПДД

Электросамокатами кикшеринговых компаний запрещено пользоваться лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Об этом напомнил жителям областной столицы глава ГИБДД Тюменской области Андрей Миллер.
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ДТП

Также он рекомендовал горожанам повторить правила движения на электросамокатах. В минувшем году в регионе было зарегистрировано около 200 дорожно-транспортных происшествий с участием электоросамокатчиков. Травмы получили более 200 человек.

Сезон проката электросамокатов-2024 в Тюмени откроют 15 апреля, если позволит погода. В этом году в областной столице будут установлены новые медленные зоны с ограничением скоростного режима. В настоящее время в Тюмени насчитывается 65 таких зон.

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