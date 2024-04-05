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Posted 5 апреля, 12:12

Published 5 апреля, 12:12

Modified 5 апреля, 12:33

Updated 5 апреля, 12:33

Достижение Тюменской науки: уникальный робот тюменки заменит зарубежные аналоги

5 апреля 2024, 12:12

Достижение Тюменской науки: уникальный робот тюменки заменит зарубежные аналоги

Разработала студентка Индустриального университета универсального робота — манипулятора, который достойно справляется с поставленными задачами, а также отличается компактностью и бюджетностью.

Студентка Тюменского индустриального института Екатерина Мосина разработала уникальный робот манипулятор, способный заменить зарубежный аналоги. Об этом рассказали в пресс-службе ВУЗа. Отличает робот сразу несколькими выигрышными качествами.

В основе разработки типичный робот — манипулятор, способный переносить и передвигать тяжелый груз. В разработке студентки же принцип тот же, но отличается ее версия большей компактностью и бюджетностью. Благодаря более дешевым материалам, ничем не уступающим западным сэкономить на сборке таких роботов удастся как минимум 20% от их обычной стоимости.

Пока проект находится на доработке, в ближайшее время его ждет еще несколько полевых испытаний.

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