Достижение Тюменской науки: уникальный робот тюменки заменит зарубежные аналоги

Posted 5 апреля, 12:12
Published 5 апреля, 12:12
Modified 5 апреля, 12:33
Updated 5 апреля, 12:33
Студентка Тюменского индустриального института Екатерина Мосина разработала уникальный робот манипулятор, способный заменить зарубежный аналоги. Об этом рассказали в пресс-службе ВУЗа. Отличает робот сразу несколькими выигрышными качествами.
В основе разработки типичный робот — манипулятор, способный переносить и передвигать тяжелый груз. В разработке студентки же принцип тот же, но отличается ее версия большей компактностью и бюджетностью. Благодаря более дешевым материалам, ничем не уступающим западным сэкономить на сборке таких роботов удастся как минимум 20% от их обычной стоимости.
Пока проект находится на доработке, в ближайшее время его ждет еще несколько полевых испытаний.