Достижение Тюменской науки: уникальный робот тюменки заменит зарубежные аналоги

В основе разработки типичный робот — манипулятор, способный переносить и передвигать тяжелый груз. В разработке студентки же принцип тот же, но отличается ее версия большей компактностью и бюджетностью. Благодаря более дешевым материалам, ничем не уступающим западным сэкономить на сборке таких роботов удастся как минимум 20% от их обычной стоимости.