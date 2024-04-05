Ввез целый автопарк: Тюменец пригнал из Беларуси больше тридцати машин в коллекцию

Как рассказали представители ведомства, в течение 3 лет мужчина раз за разом ввозил в Тюмень разные иномарки средней стоимостью от 3 до 12 млн рублей. После этого каждую машину декларировал как собственную, заявляя что все будет использовать для семейных нужд.