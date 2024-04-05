Ввез целый автопарк: Тюменец пригнал из Беларуси больше тридцати машин в коллекцию

Posted 5 апреля, 11:26
Published 5 апреля, 11:26
Modified 5 апреля, 11:32
Updated 5 апреля, 11:32
Тюменец ввез из Беларуси в Россию 28 машин. Об этом сообщила пресс-служба областной таможни. Все авто владелец якобы хотел добавить в коллекцию.
Как рассказали представители ведомства, в течение 3 лет мужчина раз за разом ввозил в Тюмень разные иномарки средней стоимостью от 3 до 12 млн рублей. После этого каждую машину декларировал как собственную, заявляя что все будет использовать для семейных нужд.
Однако, как выяснили таможенники позже, все машины владелец продал в России, а на учет поставил только две. Теперь суд постановил автоколлекционеру заплатить 7 млн утилизационного сбора.