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Posted 5 апреля, 11:26

Published 5 апреля, 11:26

Modified 5 апреля, 11:32

Updated 5 апреля, 11:32

Ввез целый автопарк: Тюменец пригнал из Беларуси больше тридцати машин

Ввез целый автопарк: Тюменец пригнал из Беларуси больше тридцати машин в коллекцию

5 апреля 2024, 11:26

Ввез целый автопарк: Тюменец пригнал из Беларуси больше тридцати машин

Все авто житель Тюмени пригнал для личного пользования. Теперь ему предстоит заплатить 7 миллионов утилизационного сбора.

Тюменец ввез из Беларуси в Россию 28 машин. Об этом сообщила пресс-служба областной таможни. Все авто владелец якобы хотел добавить в коллекцию.

Как рассказали представители ведомства, в течение 3 лет мужчина раз за разом ввозил в Тюмень разные иномарки средней стоимостью от 3 до 12 млн рублей. После этого каждую машину декларировал как собственную, заявляя что все будет использовать для семейных нужд.

Однако, как выяснили таможенники позже, все машины владелец продал в России, а на учет поставил только две. Теперь суд постановил автоколлекционеру заплатить 7 млн утилизационного сбора.

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