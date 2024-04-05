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Posted 5 апреля, 12:02

Published 5 апреля, 12:02

Modified 5 апреля, 12:10

Updated 5 апреля, 12:10

Тюменцы смогут увидеть запуски ракет прямо в центре города

Тюменцы смогут увидеть запуски ракет прямо в центре города

5 апреля 2024, 12:02

Тюменцы смогут увидеть запуски ракет прямо в центре города

Для этого на одной из центральных улиц установят специальный экран для трансляций. Показывать будут каждый крупный запуск, а также космонавтов на орбите.

В Тюмени на улице Республики установят огромный экран для трансляции космических достижений страны. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса. Соответствующее распоряжение уже подписано Генеральным директором корпорации Юрием Борисовым, а также директором медиахолдинга, который возьмет на себя реализацию проекта — Константином Майером.

По задумке, за несколько минут до старта ракеты на панорамном экране будут начинать трансляцию эфира, где космодром будет готовиться к запуску. Увидеть весь процесс тюменцы смогут в реальном времени от начала и до конца. Кроме того, периодически будут транслироваться эфиры космонавтов на орбите, рассказывая об их работе и быте на космических станциях.

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