Тюменцы смогут увидеть запуски ракет прямо в центре города

Posted 5 апреля, 12:02
Published 5 апреля, 12:02
Modified 5 апреля, 12:10
Updated 5 апреля, 12:10
В Тюмени на улице Республики установят огромный экран для трансляции космических достижений страны. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса. Соответствующее распоряжение уже подписано Генеральным директором корпорации Юрием Борисовым, а также директором медиахолдинга, который возьмет на себя реализацию проекта — Константином Майером.
По задумке, за несколько минут до старта ракеты на панорамном экране будут начинать трансляцию эфира, где космодром будет готовиться к запуску. Увидеть весь процесс тюменцы смогут в реальном времени от начала и до конца. Кроме того, периодически будут транслироваться эфиры космонавтов на орбите, рассказывая об их работе и быте на космических станциях.