Тюменцы смогут увидеть запуски ракет прямо в центре города

По задумке, за несколько минут до старта ракеты на панорамном экране будут начинать трансляцию эфира, где космодром будет готовиться к запуску. Увидеть весь процесс тюменцы смогут в реальном времени от начала и до конца. Кроме того, периодически будут транслироваться эфиры космонавтов на орбите, рассказывая об их работе и быте на космических станциях.