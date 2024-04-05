nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля, 09:40

Published 5 апреля, 09:40

Modified 5 апреля, 09:48

Updated 5 апреля, 09:48

Добивался с боем. Тюменец отсудил у своего работодателя почти полмиллиона рублей

Добивался с боем. Тюменец отсудил у своего работодателя почти полмиллиона рублей

5 апреля 2024, 09:40
Фото: 1MI

Добивался с боем. Тюменец отсудил у своего работодателя почти полмиллиона рублей

Причиной стала травма из-за халатности водителя транспорта предприятия. Выплатить всю сумму работодатель должен по распоряжению прокуратуры.
Сюжет
Суд

В Тюмени один из работников крупного предприятия смог отсудить у работодателя почти полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Причиной стала травма во время пути на работу.

Как выяснилось после проверок, работник ехал на работу на транспорте предприятия, когда водитель проигнорировал правила ПДД и совершил опасный разворот, попав в ДТП. Сам заявитель получил множество переломов и ушибов.

После лечения пострадавший пошел к работодателю с требованием выплатить компенсацию. Руководство это дело затягивало. После этого рабочий обратился в прокуратуру. И деньги — более 400 тысяч рублей, смог получить только через полгода после случившегося.

На самого же работодателя составили иск о привлечении к ответственности за халатность.

Читайте также:
У Свидетелей Иеговых забрали жилой дом и землю в ТюмениТюменцы будут судиться с властями из-за застройки ЗарекиТюменские прокуроры заявили об уничтожении водных биоресурсов Туры
#Общество#Суд#Прокуратура#Новости тюмени#Александр Смирнов
Паводок-2024: в апреле под воду могут уйти Ишим, Абатское и Викулово
Вчера, 11:13
«Обратно за парту»: сможете ли вы ответить на вопросы из школьной программы?
5 апреля, 05:50
Занимают очереди с 5 утра: тюменцы атакуют миграционные отделы ради спецпечатей
4 апреля, 08:13
Порнозависимость и стимуляторы: сексолог рассказал о главных проблемах тюменцев
5 апреля, 08:31
«Это лучше ипотеки»: тюменка рассказала о выгодной покупке жилья в кредит
5 апреля, 07:03
«Редкая тачка доедет»: тюменские деревни отрезаны от цивилизации из-за распутицы
4 апреля, 05:41
"