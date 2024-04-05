Добивался с боем. Тюменец отсудил у своего работодателя почти полмиллиона рублей

Posted 5 апреля, 09:40
Published 5 апреля, 09:40
Modified 5 апреля, 09:48
Updated 5 апреля, 09:48
В Тюмени один из работников крупного предприятия смог отсудить у работодателя почти полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Причиной стала травма во время пути на работу.
Как выяснилось после проверок, работник ехал на работу на транспорте предприятия, когда водитель проигнорировал правила ПДД и совершил опасный разворот, попав в ДТП. Сам заявитель получил множество переломов и ушибов.
После лечения пострадавший пошел к работодателю с требованием выплатить компенсацию. Руководство это дело затягивало. После этого рабочий обратился в прокуратуру. И деньги — более 400 тысяч рублей, смог получить только через полгода после случившегося.
На самого же работодателя составили иск о привлечении к ответственности за халатность.