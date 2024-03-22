У Свидетелей Иеговых забрали жилой дом и землю в Тюмени

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Напомним, религиозная организация признана в России экстремисткой — ее деятельность запрещена на территории страны с апреля 2017 года.
Между тем, прокуратура города Тюмени в рамках надзорной деятельности установила, что в марте 2017 года религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» Нефтеюганска пожертвовала находящемуся в Финляндии религиозному объединению Свидетели Иеговы (Jehovan Todistajat) жилой дом с земельным участком в Тюмени.
В связи с этим прокуроры подали иск в суд о признании недействительным договора пожертвования. Суд данное требование удовлетворил.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сотрудница дома-интерната для престарелых украла у постояльца учреждения денежные средства. Женщина похитила 10 тысяч рублей и потратила их на ремонт своего автомобиля.