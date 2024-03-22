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У Свидетелей Иеговых забрали жилой дом и землю в Тюмени

У Свидетелей Иеговых забрали жилой дом и землю в Тюмени

22 марта 2024, 05:10
Фото: 1MI
Жилой дом с земельным участком в Тюмени, принадлежащие религиозному объединению Свидетели Иеговы, передали в собственность Российской Федерации. Такое решение принял городской суд по иску прокуратуры.
Сюжет
Суд

Напомним, религиозная организация признана в России экстремисткой — ее деятельность запрещена на территории страны с апреля 2017 года.

Между тем, прокуратура города Тюмени в рамках надзорной деятельности установила, что в марте 2017 года религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» Нефтеюганска пожертвовала находящемуся в Финляндии религиозному объединению Свидетели Иеговы (Jehovan Todistajat) жилой дом с земельным участком в Тюмени.

В связи с этим прокуроры подали иск в суд о признании недействительным договора пожертвования. Суд данное требование удовлетворил.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сотрудница дома-интерната для престарелых украла у постояльца учреждения денежные средства. Женщина похитила 10 тысяч рублей и потратила их на ремонт своего автомобиля.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Суд#Прокуратура#Новости тюмени#Экстремистская организация#Свидетели Иеговы#Экстремистская деятельность
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