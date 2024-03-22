У Свидетелей Иеговых забрали жилой дом и землю в Тюмени

Между тем, прокуратура города Тюмени в рамках надзорной деятельности установила, что в марте 2017 года религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» Нефтеюганска пожертвовала находящемуся в Финляндии религиозному объединению Свидетели Иеговы (Jehovan Todistajat) жилой дом с земельным участком в Тюмени.