Тюменцы будут судиться с властями из-за застройки Зареки

Проект застройки территории в границе улиц Береговая — Поперечная — Большая Заречная — Луговая — Ломоносова был утвержден администрацией Тюмени в конце декабря 2023 года. По планам властей, новый жилой комплекс, дошкольное учреждение и парковку построят в срок до 2029 года. Школу возведут к 2035 году.