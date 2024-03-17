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Тюменцы будут судиться с властями из-за застройки Зареки

Тюменцы будут судиться с властями из-за застройки Зареки

17 марта 2024, 05:29
Фото: 1MI
Жители Тюмени подали коллективный иск в суд против сноса домов и застройки земельного участка, на котором ранее располагался бывший фанерный комбинат.
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Суд

По проекту, здесь запланировано возведение домов переменной этажности, детсада на 360 мест и школы на 1101 учащихся, паркингов. Под снос попадают 26 частных жилых домов.

«Нами было написано и отправлено шесть жалоб в прокурату. И, наконец, их взяли в работу. Ответ будет дан на следующей неделе. А самое главное — в пятницу, 15 марта, был подан коллективный иск в суд. Наша задача — остановить застройку территории фанерного комбината на максимально возможный срок», — сообщили активисты.

Проект застройки территории в границе улиц Береговая — Поперечная — Большая Заречная — Луговая — Ломоносова был утвержден администрацией Тюмени в конце декабря 2023 года. По планам властей, новый жилой комплекс, дошкольное учреждение и парковку построят в срок до 2029 года. Школу возведут к 2035 году.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени снесут аварийный дом по улице Волгоградской, 30. В настоящее время идет поиск подрядной организации. На демонтаж ветхого здания выделено 3,3 миллиона рублей.

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