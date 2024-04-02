Итоги дня: весенний призыв, захоронения в корнях деревьев и особый пожарный режим

Урбанист уверен, что вариации похорон властям региона и города стоит начать рассматривать на фоне постоянно расширяющегося кладбища. Свою идею с парком Памяти он считает не только экологичной, но и благоприятной для близких усопших, которые сохранят память о родном человеке в форме дерева, которое является символом вечной жизни.