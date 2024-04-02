Итоги дня: весенний призыв, захоронения в корнях деревьев и особый пожарный режим

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля. Этой весной на военную службу в армию призовут 1 тысячу 800 жителей Тюменской области. 20 тюменцев традиционно отправятся на службу в Президентский полк. Первая отправка призывников запланирована на 15 апреля.
Срочники будут проходить службу в военных частях, расположенных на территории всей страны. Участие в специальной военной операции они принимать не будут.
Всего на призывные комиссии в муниципалитетах юга региона в рамках весенней призывной кампании будут вызваны около 10 тысяч граждан.
Проект реконструкции и данная сумма одобрены госэкспертизой. Ремонтные работы проведут в 2025 году. Общий объем строительных работ составит более 50 тысячи квадратных метров. В обновленном «Строителе» будут оборудованы репетиционные, хореографические и конференц-залы. На прилегающей к ДК территории высадят многолетние растения.
В настоящее время здание Дворца культуры закрыто из-за ненормативного состояния. ДК временно расположен на Текстильной.
Тюменский урбанист Никита Мельников предлагает тюменцам рассмотреть альтернативные способы захоронения. В их числе — кремация и захоронение в корнях дерева.
«Во многих развитых странах есть такой вариант похорон. Прах помещают к корням дерева, а на ствол вешается табличка с данными погибшего. Представьте, если бы появилась возможность перезахоронить часть Текутьевского кладбища в таком формате и мы могли бы так хоронить в настоящем времени, то кладбище превратилось бы в парк Памяти. Это экологично и память о близких будут хранить вечно растущие деревья», — предлагает Мельников.
Урбанист уверен, что вариации похорон властям региона и города стоит начать рассматривать на фоне постоянно расширяющегося кладбища. Свою идею с парком Памяти он считает не только экологичной, но и благоприятной для близких усопших, которые сохранят память о родном человеке в форме дерева, которое является символом вечной жизни.
Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства региона. На данный момент документ находится на рассмотрении.
В случае, если постановление будет подписано губернатором Александром Моором, тюменцам запретят посещать леса, сжигать мусор, разводить костры и проводить пожароопасные работы на время действия режима. В прошлом году особый противопожарный режим начал действовать с 3 апреля. 7 мая 2023 года на территории всей Тюменской области был введен режим ЧС из-за пожаров.
В Тюменской области зафиксирован отток мигрантов — иностранцы начали массово уезжать из региона после произошедшего теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». По словам инсайдеров, причиной тому стало резкое сокращение спроса на услуги мигрантов.
«Некоторые ингстранцы буквально лишились работы в Тюменской области. Спрос на их услуги упал в строительной сфере и сфере обслуживания. Поэтому иностранные специалисты начали покидать регион», — сообщил Ура. Ру источник.
По его словам, сами мигранты объясняют, что на Родину возвращаются по причине отсутствия перспектив пребывания на территории России.