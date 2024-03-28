Птицефабрика «Боровская» нарастила выручку за год в два раза

Также выросла чистая прибыль предприятия на 41% — с 678,8 миллиона до 953 миллионов рублей. Такие данные указаны в финансовой отчетности за 2023 год. Также подросли на 8% и 18% активы, капитал и резервы птицефабрики — до 8,7 миллиарда и 6,5 миллиарда рублей соответственно.