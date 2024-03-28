Птицефабрика «Боровская» нарастила выручку за год в два раза

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Также выросла чистая прибыль предприятия на 41% — с 678,8 миллиона до 953 миллионов рублей. Такие данные указаны в финансовой отчетности за 2023 год. Также подросли на 8% и 18% активы, капитал и резервы птицефабрики — до 8,7 миллиарда и 6,5 миллиарда рублей соответственно.
Согласно данным ФНС, среднесписочная численность работников составляет 977 человек.
Птицефабрика «Боровская» является одной из самых крупных птицефабрик Тюменской области. 99,9% акций предприятия принадлежат правительству региона. Генеральным директором является Евгений Несват.
Ранее «Наш Город» писал, что три года назад птицефабрика «Боровская» понесла крупные потери из-за вспышки птичьего гриппа. Было полностью уничтожено поголовье в 4,5 миллиона кур стоимостью порядка 1 миллиарда рублей и продукции птицеводства на 182 миллиона рублей.
На борьбу с очагом инфекции фабрика потратила более 1,4 миллиарда рублей. Для восстановления производства из регионального бюджета птицефабрики было выделено более 1,3 миллиарда рублей.