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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Выручка тюменской птицефабрики «Боровская» за год аозросла в 2 раза

Птицефабрика «Боровская» нарастила выручку за год в два раза

28 марта 2024, 06:28
Фото: 1MI

Выручка тюменской птицефабрики «Боровская» за год аозросла в 2 раза

Тюменская птицефабрика «Боровская» за последний год увеличила выручку более чем в два раза — до 5,7 миллиарда рублей. По итогам 2022 года этот показатель составлял 2,2 миллиарда рублей.

Также выросла чистая прибыль предприятия на 41% — с 678,8 миллиона до 953 миллионов рублей. Такие данные указаны в финансовой отчетности за 2023 год. Также подросли на 8% и 18% активы, капитал и резервы птицефабрики — до 8,7 миллиарда и 6,5 миллиарда рублей соответственно.

Согласно данным ФНС, среднесписочная численность работников составляет 977 человек.

Птицефабрика «Боровская» является одной из самых крупных птицефабрик Тюменской области. 99,9% акций предприятия принадлежат правительству региона. Генеральным директором является Евгений Несват.

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Ранее «Наш Город» писал, что три года назад птицефабрика «Боровская» понесла крупные потери из-за вспышки птичьего гриппа. Было полностью уничтожено поголовье в 4,5 миллиона кур стоимостью порядка 1 миллиарда рублей и продукции птицеводства на 182 миллиона рублей.

На борьбу с очагом инфекции фабрика потратила более 1,4 миллиарда рублей. Для восстановления производства из регионального бюджета птицефабрики было выделено более 1,3 миллиарда рублей.

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