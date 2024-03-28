На дороги в Тюмени потратят миллиарды рублей

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
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По данным ведомства, денежные средства пойдут на выполнение работ в рамках ранее заключенных контрактов, а также организацию освещения на пяти участках областных дорог и ремонт семи мостов.
Отметим, за последние три года в Тюменской области на дороги было потрачено около 7 миллиардов рублей: 683,8 миллиона в 2021 году, 3 миллиарда и 3,3 миллиарда рублей — в 2022 и 2023 годах соответственно. Самым дорогостоящим проектом стало строительство улицы в районе Комаровский. Контракт обошелся бюджету в 949 миллионов рублей, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени озвучили самые загруженные автомобильные дороги. В список вошли Закалужская, Мориса Тореза, мосты Мельникайте, Пермякова, перекрестки — Широтная Пермякова и другие.