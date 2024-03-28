На дороги в Тюмени потратят миллиарды рублей

Отметим, за последние три года в Тюменской области на дороги было потрачено около 7 миллиардов рублей: 683,8 миллиона в 2021 году, 3 миллиарда и 3,3 миллиарда рублей — в 2022 и 2023 годах соответственно. Самым дорогостоящим проектом стало строительство улицы в районе Комаровский. Контракт обошелся бюджету в 949 миллионов рублей, пишет РБК Тюмень.