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Тюменские власти потратят на дороги 3,4 млрд рублей в 2024 года

На дороги в Тюмени потратят миллиарды рублей

28 марта 2024, 03:48
Фото: 1MI

Тюменские власти потратят на дороги 3,4 млрд рублей в 2024 года

Порядка 3,4 миллиардов рублей потратят в этом году в Тюменской области на ремонт и строительство автомобильных дорог. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона.

По данным ведомства, денежные средства пойдут на выполнение работ в рамках ранее заключенных контрактов, а также организацию освещения на пяти участках областных дорог и ремонт семи мостов.

Отметим, за последние три года в Тюменской области на дороги было потрачено около 7 миллиардов рублей: 683,8 миллиона в 2021 году, 3 миллиарда и 3,3 миллиарда рублей — в 2022 и 2023 годах соответственно. Самым дорогостоящим проектом стало строительство улицы в районе Комаровский. Контракт обошелся бюджету в 949 миллионов рублей, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени озвучили самые загруженные автомобильные дороги. В список вошли Закалужская, Мориса Тореза, мосты Мельникайте, Пермякова, перекрестки — Широтная Пермякова и другие.

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