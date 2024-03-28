В Тюменской области предприятия устроили распродажу кирпича из-за запрета властей

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Updated Сегодня, 05:04
В частности, комбинат стеновых материалов «Винзер» снизил цены на свою продукцию на 11%. По словам директора комбината Дениса Жалнина, в период действия запрета спрос на кирпич будет существенно снижен, что для завода может обернуться увеличение складских запасов и большой нагрузкой службу клиентского сервиса после снятия ограничений.
Завод «Поревит» стоимость продукции не уменьшил, но ввел предложение по доставке силикатных блоков по цене 1 рубль, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 19 апреля вступит в силу приказ администрации города об ограничении движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Тюмени транспортных средств при осевой нагрузке на любую из осей более 6 тонн. Запрет будет действовать до 19 мая 2024 года.