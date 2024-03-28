В Тюменской области предприятия устроили распродажу кирпича из-за запрета властей

В частности, комбинат стеновых материалов «Винзер» снизил цены на свою продукцию на 11%. По словам директора комбината Дениса Жалнина, в период действия запрета спрос на кирпич будет существенно снижен, что для завода может обернуться увеличение складских запасов и большой нагрузкой службу клиентского сервиса после снятия ограничений.