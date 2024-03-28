nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:01

Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Тюменские производители уменьшили цены на кирпич на 11% из-за закрытия дорог

В Тюменской области предприятия устроили распродажу кирпича из-за запрета властей

28 марта 2024, 05:01
Фото: 1MI

Тюменские производители уменьшили цены на кирпич на 11% из-за закрытия дорог

Производители стараются распродать все складские запасы кирпича перед вступлением в силу запрета на движение большегрузного транспорта по городским дорогам. Запрет начнет действовать в апреле.

В частности, комбинат стеновых материалов «Винзер» снизил цены на свою продукцию на 11%. По словам директора комбината Дениса Жалнина, в период действия запрета спрос на кирпич будет существенно снижен, что для завода может обернуться увеличение складских запасов и большой нагрузкой службу клиентского сервиса после снятия ограничений.

Завод «Поревит» стоимость продукции не уменьшил, но ввел предложение по доставке силикатных блоков по цене 1 рубль, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 19 апреля вступит в силу приказ администрации города об ограничении движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Тюмени транспортных средств при осевой нагрузке на любую из осей более 6 тонн. Запрет будет действовать до 19 мая 2024 года.

Читайте также:
«Хотел заработать на дом детям»: в зоне спецоперации пропал тюменский доброволецНовые технологии помогают УСТЭК снизить вероятность инцидентов в отопительном периодеНа дороги в Тюмени потратят миллиарды рублей
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Ограничения#Грузовики#Ограничение движения#Завод
Мор и трупы на берегу: эксперты прогнозируют массовую гибель рыб в обмелевшей Туре
Вчера, 06:59
Полуслепой заключенный террорист из Тюмени просит о досрочном освобождении
26 марта, 07:17
Как записать ребенка в 1-й класс в Тюмени?
26 марта, 07:30
На полках магазинов в Тюмени нашли опасные для жизни яйца
26 марта, 05:54
Отказ от гуманизма: адвокат рассказал об условиях возвращения смертной казни
Вчера, 07:57
На юге Тюменской области резко испортится погода
26 марта, 07:50
"