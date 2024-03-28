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Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

Новые технологии помогают УСТЭК снизить вероятность инцидентов в отопительном периоде

Новые технологии помогают УСТЭК снизить вероятность инцидентов в отопительном периоде

28 марта 2024, 04:29
Фото: АО «УСТЭК»
УСТЭК — надежный и ответственный поставщик тепла в городе. Когда отопительный сезон заканчивается, компания продолжает работать над повышением качества, надежности и безопасности теплоснабжения города.

Использование в работе современных технологий, оборудования и интеллектуальных диагностических систем помогает не просто заменять трубы, а создавать инфраструктуру будущего — устойчивую и эффективную. Для этого УСТЭК ежегодно в межотопительный период проверяет тепловые сети с помощью высокоточных методов обследования.

Одним из таких методов является применение роботизированного комплекса, позволяющего оценить состояние трубопровода изнутри — определить места коррозийных зон, повреждений и утонений металла трубопроводов, которые могут привести к отключениям в отопительный сезон.

Полученные сведения помогают скорректировать планы предстоящих капитальных ремонтов, например, приступить к ремонту гораздо раньше или перенести работы на более поздний срок, если это позволяет текущее состояние трубы. Как правило, такая проверка синхронизируется с периодом проведения гидравлических испытаний (опрессовок), когда есть возможность не проводить дополнительные отключения теплоснабжения у жителей.

Так, в 2023 году с помощью робота было обследовано 954 метра трубопроводов на участках улиц Грибоедова — Запольная, Одесская — Пермякова, Максима Горького и Пермякова. Всего за шесть лет обследовано более 5500 метров трубопроводов.

Фото: АО «УСТЭК»

В начале отопительного периода после включения в работу всей системы теплоснабжения УСТЭК дополнительно проводит инфракрасную аэрофотосъемку — обследование при помощи летательного аппарата, который позволяет вести наблюдение даже в условиях ограниченной видимости и в темное время суток. В прошлом году площадь обследования составила 137, 9 км², в нее вошли тепловые сети, подключенные от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельных.

«В этом году мы продолжим использование современных методов диагностики. С помощью роботизированного комплекса за лето будут обследованы трубопроводы общей протяженностью 972 метра. Проверка начнется с ул. Пермякова, где предстоит обследовать 543 м. обратных трубопроводов. На улице Максима Горького диагностируют 165 м. трубопровода, а на ул. Володарского 264 м. Самыми протяженными участками станут улицы Пермякова и Володарского. Аэрофотосъемка запланирована на начало осени и пройдет над тепловыми сетями, находящимися в эксплуатации АО „УСТЭК“. Площадь обследования составит 153,55 км². Все это мы делаем, чтобы снизить вероятность инцидентов и обеспечить жителям высокое качество услуг теплоснабжения зимой», — отметил заместитель главного инженера Сергей Мозгонов.

Стремясь к постоянному совершенствованию, УСТЭК активно использует в работе технические инновации. Мониторинг состояния сетей, использование современных материалов и оборудования — всё это улучшает эффективность системы теплоснабжения.

Результаты современных методов диагностики в дальнейшем применяются для ремонта теплоизоляционных покрытий надземных трубопроводов, устранения скрытых утечек теплоносителя и подтоплений каналов трубопроводов. К тому же диагностика помогает проверить качество проведенных капитальных ремонтов и обнаружить бездоговорное потребление тепловой энергии и самовольное подключение объектов.

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