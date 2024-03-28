Новые технологии помогают УСТЭК снизить вероятность инцидентов в отопительном периоде

В начале отопительного периода после включения в работу всей системы теплоснабжения УСТЭК дополнительно проводит инфракрасную аэрофотосъемку — обследование при помощи летательного аппарата, который позволяет вести наблюдение даже в условиях ограниченной видимости и в темное время суток. В прошлом году площадь обследования составила 137, 9 км², в нее вошли тепловые сети, подключенные от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельных.