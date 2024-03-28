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Published Сегодня, 05:32

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Тюменцам рассказали, из чего состоит коммунальное хозяйство города

Трубное дело: рассказываем, из чего состоит коммунальное хозяйство Тюмени

28 марта 2024, 05:32
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, из чего состоит коммунальное хозяйство города

Несмотря на то, что Тюмень еще не стала городом-миллионником, она пронизана тысячами километров инженерных сетей. Мы выяснили, в каком они состоянии, и кто несет ответственность за стабильную поставку ресурсов.

Ресурсоснабжающие компании, которые работают в Тюмени, связаны с «Газпромом», «Корпорацией СТС» и «Россетями». Есть и другие поставщики, однако их процент владений значительно ниже.

Водоснабжение Тюмени обеспечивает «Росводоканал», а точнее его тюменский филиал. Тепловую энергию поставляет «УСТЭК». Два юридических лица задействованы в поставке электроэнергии: «СУЭНКО» и «Россети Тюмень». Пользуются в Тюмени и газом, который проводит «Газпром межрегионгаз Север».

Дело — труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Тюменской области
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Стоит отметить, что по данным официальной статистики, степень износа сетей в Тюмени достаточно высокая. Сейчас она считается по новой методике — отношение фактически прослуженного времени к среднему нормативному сроку службы. Так, в Тюмени степень износа сетей составляет 75,07%.

О протяженности сетей коммунального хозяйства города мы рассказали в нашем спецпроекте. В нем вы сможете подробнее узнать об истории энергетики и формировании цен на ресурсы.

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Дело — труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Тюменской области
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