Трубное дело: рассказываем, из чего состоит коммунальное хозяйство Тюмени

Тюменцам рассказали, из чего состоит коммунальное хозяйство города

Несмотря на то, что Тюмень еще не стала городом-миллионником, она пронизана тысячами километров инженерных сетей. Мы выяснили, в каком они состоянии, и кто несет ответственность за стабильную поставку ресурсов.