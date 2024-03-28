Трубное дело: рассказываем, из чего состоит коммунальное хозяйство Тюмени

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Ресурсоснабжающие компании, которые работают в Тюмени, связаны с «Газпромом», «Корпорацией СТС» и «Россетями». Есть и другие поставщики, однако их процент владений значительно ниже.
Водоснабжение Тюмени обеспечивает «Росводоканал», а точнее его тюменский филиал. Тепловую энергию поставляет «УСТЭК». Два юридических лица задействованы в поставке электроэнергии: «СУЭНКО» и «Россети Тюмень». Пользуются в Тюмени и газом, который проводит «Газпром межрегионгаз Север».
Стоит отметить, что по данным официальной статистики, степень износа сетей в Тюмени достаточно высокая. Сейчас она считается по новой методике — отношение фактически прослуженного времени к среднему нормативному сроку службы. Так, в Тюмени степень износа сетей составляет 75,07%.
О протяженности сетей коммунального хозяйства города мы рассказали в нашем спецпроекте. В нем вы сможете подробнее узнать об истории энергетики и формировании цен на ресурсы.