Мемориал памяти погибшим в «Крокусе» в Тюмени разберут 26 марта

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
«Мы организовали этот мемориал по зову сердца. Думали, что он простоит пару дней, но люди шли туда и днем, и ночью — приносили цветы, игрушки. Поэтому было решено продлить акцию на четыре дня. В настоящее время ведем переговоры с настоятелем Храма Всех Святых — планируем туда передать все игрушки. Цветы аккуратно сложим», — сообщил организатор мемориала памяти Владимир Сбитнев Ура.Ру.
Напомним, первые цветы и свечи к «Нулевому километру» на Цветном бульваре тюменца начали приносить с утра субботы, 23 марта. Горожане приходили почтить память погибших в теракте целыми семьями.
По данным СК РФ, в результате теракта 22 марта 2024 года погибло 139 человек, более 180 получили травмы.