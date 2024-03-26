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Мемориал памяти погибшим в «Крокусе» в Тюмени разберут 26 марта

Мемориал памяти погибшим в «Крокусе» в Тюмени разберут 26 марта

26 марта 2024, 08:05
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Мемориал памяти погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», организованный в Тюмени на Цветном бульваре, начнут разбирать во вторник, 26 марта. Об этом сообщили организаторы мемориала.
«Мы организовали этот мемориал по зову сердца. Думали, что он простоит пару дней, но люди шли туда и днем, и ночью — приносили цветы, игрушки. Поэтому было решено продлить акцию на четыре дня. В настоящее время ведем переговоры с настоятелем Храма Всех Святых — планируем туда передать все игрушки. Цветы аккуратно сложим», — сообщил организатор мемориала памяти Владимир Сбитнев Ура.Ру.

По данным СК РФ, в результате теракта 22 марта 2024 года погибло 139 человек, более 180 получили травмы.

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