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Тюменцы продолжают приносить цветы на мемориал памяти погибших в «Крокусе»

«Тюмень скорбит»: горожане с утра несут игрушки и цветы на мемориал памяти погибших

24 марта 2024, 07:51
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменцы продолжают приносить цветы на мемориал памяти погибших в «Крокусе»

Жители Тюмени продолжают нести игрушки и цветы к мемориалу на Цветном бульваре в память о погибших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Здесь же люди выкладывают лампадами надпись: «Тюмень скорбит».
Фото: тг-канал Тюмень

К знаку «Нулевой километр» горожане приходят семьями. Горожане отмечают, что произошедшая трагедия касается не только семей погибших во время теракта, но и всех россиян.

«Мы все скорбим. Выражаем свои соболезнования. То, что произошло, отражается в сердцах каждого россиянина», — отметила жительница областной столицы Лариса Романова.

По словам тюменца Романа Сунчелеева, новость о трагедии его потрясла. Молодой человек считает, что сейчас необходимо всем россиянам сплотиться и оказать поддержку пострадавшим и семьям погибших.

Мемориалы в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» организованы также в Омутинском районе, Тобольске, в Исетстком районе.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

По последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибло 133 человека. Врачи продолжают бороться за жизнь 103 пострадавших. 24 марта 2024 года в России объявлен общенациональный траур.

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