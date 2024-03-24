«Тюмень скорбит»: горожане с утра несут игрушки и цветы на мемориал памяти погибших

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
К знаку «Нулевой километр» горожане приходят семьями. Горожане отмечают, что произошедшая трагедия касается не только семей погибших во время теракта, но и всех россиян.
«Мы все скорбим. Выражаем свои соболезнования. То, что произошло, отражается в сердцах каждого россиянина», — отметила жительница областной столицы Лариса Романова.
По словам тюменца Романа Сунчелеева, новость о трагедии его потрясла. Молодой человек считает, что сейчас необходимо всем россиянам сплотиться и оказать поддержку пострадавшим и семьям погибших.
Мемориалы в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» организованы также в Омутинском районе, Тобольске, в Исетстком районе.
По последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибло 133 человека. Врачи продолжают бороться за жизнь 103 пострадавших. 24 марта 2024 года в России объявлен общенациональный траур.