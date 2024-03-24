«Тюмень скорбит»: горожане с утра несут игрушки и цветы на мемориал памяти погибших

Тюменцы продолжают приносить цветы на мемориал памяти погибших в «Крокусе»

Жители Тюмени продолжают нести игрушки и цветы к мемориалу на Цветном бульваре в память о погибших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Здесь же люди выкладывают лампадами надпись: «Тюмень скорбит».