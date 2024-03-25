Участники Всемирного фестиваля молодежи решили поддержать россиян письмами

Posted Сегодня, 02:46
Published Сегодня, 02:46
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Updated Сегодня, 02:48
Участники и представители комитетов Всемирного фестиваля молодежи поддерживают россиян письмами. Молодые люди из разных стран приносят соболезнования жертвам террористической атаки в «Крокус Сити Холле».
Помимо этого, представители молодежи со всего мира запустили акцию #prayforrussia в знак солидарности с российским народом. Публикации с этим хештегом можно увидеть в социальных сетях.
Ранее «Наш город» сообщал, что губернатор Александр Моор почтил память погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Глава региона возложил цветы к стихийному мемориалу на Цветном бульваре.