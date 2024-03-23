В момент теракта в «Крокусе» находились танцоры команды Формэйшн «Вера»

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
25 и 26 марта в Красногорске по программе чемпионата и первенства должны были быть выступления формейшн, в которых планировала принять участие сборная тюменского региона и 12 команд разных возрастных категорий.
По словам главного тренера команды Формэйшн «Вера», заслуженный тренера РФ Алексея Литвинова, в момент теракта в здании концертного зала «Крокус Сити Холла» находились индивидуальные тюменские пары. К счастью, никто из них не пострадал.
Ранее «Наш Город» писал, что о событиях, происходящих накануне в «Крокусе» рассказала мама одного из тюменских спортсменов. Женщина сообщила, что во время трагедии группа тюменских детей находилась в зале рядом с океанариумом. Услышав звуки выстрелов тюменцы успели спрятаться в укрытии.