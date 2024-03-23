В момент теракта в «Крокусе» находились танцоры команды Формэйшн «Вера»

Ранее «Наш Город» писал, что о событиях, происходящих накануне в «Крокусе» рассказала мама одного из тюменских спортсменов. Женщина сообщила, что во время трагедии группа тюменских детей находилась в зале рядом с океанариумом. Услышав звуки выстрелов тюменцы успели спрятаться в укрытии.