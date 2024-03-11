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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Итоги дня в Тюмени: массовая гибель животных, давка в автобусах и опасный дрифт

Итоги дня в Тюмени: массовая гибель животных, давка в автобусах и опасный дрифт

11 марта 2024, 14:18
Фото: 1MI
Дайджест событий за 11 марта в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Тюменцы недовольны переполненными автобусами

Тюменцы выражают недовольство переполненными автобусами. Особенно граждан возмущает маршрут №30.

По словам пассажиров, каждый день в часы пик в автобусах происходит давка. По предположениям граждан, на линию выпускают гораздо меньше единиц транспорта, чем должно быть.

Отметим, что в городском рейтинге качества общественного транспорта Тюмень заняла 35-е место.

«Каждый день давка»: тюменцы требуют от властей решить проблемы с автобусами
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Массовая гибель домашних котов и птиц испугала тюменцев

Жителей Тюмени ужаснула массовая гибель котов и кошек. Зоозащитница Валерия Горохова обратилась в редакцию «Нашего города», чтобы привлечь внимание к проблеме выпуска домашних животных на самовыгул, забывая о запрете закона, вступившего в силу прошлым летом. По словам Гороховой, на улицах частного сектора замечено множество трупов домашних любимцев. Во многом вина лежит на хозяев кошек.

Юрист Павел Шадрин объяснил, что поправки в законодательстве устанавливают требования к содержанию домашних животных и запрещают самовыгул.

Однако не только десятки трупов «усатых» были найдены в Тюмени. Одна из горожанок рассказала о массовой гибели птиц в Тюменском районе КПД. Снимки с места инцидента она опубликовала в соцсетях.

Десятки трупов по всему городу: тюменцев ужаснула массовая гибель домашних котов
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Мальчик остался без ноги после катания на санях в Тюменской области

Подросток из Тюменской области потерял ногу после катания на прикрепленных к снегоходу санях. Снегоходом управлял друг родителей подростка. Он потерял управление и столкнулся с таким же транспортом, что привело к серьезной травме. В сентябре 2023 года пострадавший получил частичную компенсацию морального вреда и расходов на лечение в размере миллиона рублей и 189 тысяч рублей соответственно.

Тюменский подросток после катания на санях остался без ноги
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Тюменские участники ВОВ получат выплату в размере 10 тысяч рублей

В Тюменской области участники Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты в связи с празднованием Дня Победы. Выплаты также предусмотрены для награжденных за труд в период ВОВ, детей погибших и пропавших без вести на ВОВ, а также для людей, родившихся до 31 декабря 1931 года включительно. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Моор.

Тюменским участникам ВОВ выплатят по 10 тысяч рублей
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Неизвестные на автомобиле разгромили шлагбаум у городской администрации в Тюмени

В Тюмени неизвестные на автомобиле снесли шлагбаум у городской администрации. Инцидент был заснят на видео и опубликован в телеграм-канале «Тюмень №1». На записи видно, как белая легковушка дрифтовала по территории стоянки, после чего из нее вышли три человека. Ситуация вызвала критику со стороны интернет-пользователей, которые подчеркнули, что дрифт следует проводить только в специально отведенных местах.

Неизвестные на автомобиле снесли шлагбаум у администрации в Тюмени. Видео
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