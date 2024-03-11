Итоги дня в Тюмени: массовая гибель животных, давка в автобусах и опасный дрифт

В Тюменской области участники Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты в связи с празднованием Дня Победы. Выплаты также предусмотрены для награжденных за труд в период ВОВ, детей погибших и пропавших без вести на ВОВ, а также для людей, родившихся до 31 декабря 1931 года включительно. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Моор.