Тюменцы встревожились массовой гибелью птиц. Фото

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
«Ходили гулять с ребенком и видели такую ужасную картину. Полный беспредел! Как так можно поступить?!» — высказалась тюменка.
Орнитолог Наталья Кискина рассказала URA.RU, что для данного явления могут быть две причины — отравление после поедания забродивших ягод и удары о защитные экраны, большие зеркальные поверхности, окна.
Специалист выразила мнение, что пернатые еще могут прийти в себя. Также орнитолог посоветовала тюменцам при обнаружении подобных «находок» обращаться в местное отделение Союза охраны птиц России.