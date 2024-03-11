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В Тюменской области произошла массовая гибель свиристелей

Тюменцы встревожились массовой гибелью птиц. Фото

11 марта 2024, 11:46
Фото: 1MI

В Тюменской области произошла массовая гибель свиристелей

В тюменском районе КПД обнаружили десятки обездвиженных свиристелей. Фото с места ЧП выложила местная жительница, заявляя, что пернатых отравили.
«Ходили гулять с ребенком и видели такую ужасную картину. Полный беспредел! Как так можно поступить?!» — высказалась тюменка.

Орнитолог Наталья Кискина рассказала URA.RU, что для данного явления могут быть две причины — отравление после поедания забродивших ягод и удары о защитные экраны, большие зеркальные поверхности, окна.

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Специалист выразила мнение, что пернатые еще могут прийти в себя. Также орнитолог посоветовала тюменцам при обнаружении подобных «находок» обращаться в местное отделение Союза охраны птиц России.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в деревнях Тюменской области зарегистрировали очаги бешенства.

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