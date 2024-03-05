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В Тюменской области охранник скончался на работе от отравления

В Тюменской области охранник скончался на работе от отравления

5 марта 2024, 11:50
Фото: 1MI
В Тюменской области прокуратура взыскала с охранного предприятия 1 миллион рублей в пользу матери погибшего работника. Трагический инцидент произошел в августе прошлого года.

Тело охранника нашли на объекте строительства в вагоне-бытовке. Как выяснилось позже, причиной смерти мужчины послужило острое отравление окисью углерода.

В прокуратуре Тюменской области рассказали, что руководитель предприятия отправил мужчину на рабочем месте, предварительно не удостоверившись в его безопасности. Поскольку в помещении для охранника не было электроснабжения, использовался бензиновый генератор. Представители надзорного ведомства обратились в суд с иском о взыскании морального вреда. Теперь организации предстоит возместить ущерб семье.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, как в Тюменский области охранник украл у своей работодательницы эксклюзивные ювелирные украшения. Женщина и подумать не могла, что работник окажется способен на такое.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Прокуратура#Безопасность#Электроснабжение#Семья#Отравление#Моральный вред#Алина Петрова
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