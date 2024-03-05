В Тюменской области охранник скончался на работе от отравления

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Тело охранника нашли на объекте строительства в вагоне-бытовке. Как выяснилось позже, причиной смерти мужчины послужило острое отравление окисью углерода.
В прокуратуре Тюменской области рассказали, что руководитель предприятия отправил мужчину на рабочем месте, предварительно не удостоверившись в его безопасности. Поскольку в помещении для охранника не было электроснабжения, использовался бензиновый генератор. Представители надзорного ведомства обратились в суд с иском о взыскании морального вреда. Теперь организации предстоит возместить ущерб семье.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как в Тюменский области охранник украл у своей работодательницы эксклюзивные ювелирные украшения. Женщина и подумать не могла, что работник окажется способен на такое.