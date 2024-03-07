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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

В Тюмени выбрали самую красивую сотрудницу полиции

В Тюмени выбрали самую красивую сотрудницу полиции

7 марта 2024, 09:26
Фото: УМВД по Тюменской области
В Тюмени подведены итоги конкурса «Мисс полиция — 2024». В рамках мероприятия сотрудницы полиции соревновались в стрельбе, продемонстрировали свое умение драться, а также показали зрителям шоу свои творческие таланты.

Выбирать победительницу пришлось жюри, в состав которого вошли спортсмены, работники культуры и общественники.

Главный титул заслужила старший лейтенант полиции, сотрудница экспертно-криминалистического центра Анастасия Москвина.

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Обладательницей «Мисс зрительских симпатий» стала сержант юстиции, сотрудница следственного управления УМВД России по Тюменской области Ксения Казарина, а титул «Вице-мисс» достался капитану внутренней службы Марии Тарасовой. Девушек в конкурсе активно поддерживали друзья и родственники.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские силовики спасли четверо жителей Тюменской области. Сотрудники оперативно выехали к месту ЧП и оказали пострадавшим помощь.

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