В Тюмени выбрали самую красивую сотрудницу полиции

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Выбирать победительницу пришлось жюри, в состав которого вошли спортсмены, работники культуры и общественники.
Главный титул заслужила старший лейтенант полиции, сотрудница экспертно-криминалистического центра Анастасия Москвина.
Обладательницей «Мисс зрительских симпатий» стала сержант юстиции, сотрудница следственного управления УМВД России по Тюменской области Ксения Казарина, а титул «Вице-мисс» достался капитану внутренней службы Марии Тарасовой. Девушек в конкурсе активно поддерживали друзья и родственники.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские силовики спасли четверо жителей Тюменской области. Сотрудники оперативно выехали к месту ЧП и оказали пострадавшим помощь.