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Буцаев: РЭО обследует полигоны в приаэродромной зоне из-за скопления птиц

Буцаев: РЭО обследует полигоны в приаэродромной зоне из-за скопления птиц

22 февраля 2024, 12:16
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) проводит орнитологический мониторинг полигонов, расположенных на приаэродромной территории гражданских аэропортов. Работа должна быть завершена к 1 сентября текущего года.

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, мусорные полигоны привлекают много птиц, что может привести к опасным ситуациям на взлетно-посадочных полосах аэродромов. В связи с этим было принято решение о необходимости проведения мониторинга территорий, расположенных в пределах 15 километров от центра ВПП. Буцаев отметил, что РЭО относится к этой задаче серьезно, учитывая рост числа авиационных инцидентов из-за птиц, сообщает 56orb.ru.

Согласно постановлению Правительства РФ от 2 декабря 2017 года № 1460, владельцы таких мусорных свалок обязаны провести орнитологические исследования к 1 сентября 2024 года. В случае невыполнения требований может быть наложен запрет на использование объекта. Владельцы также могут принять меры для предотвращения скоплений птиц.

РЭО сотрудничает с региональными органами власти, ответственными за орнитологические исследования. Как отметил замглавы РЭО по правовым вопросам и аналитике Алексей Макрушин, мониторинг полигонов необходим для предотвращения аварийных ситуаций.

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