Буцаев: РЭО обследует полигоны в приаэродромной зоне из-за скопления птиц

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, мусорные полигоны привлекают много птиц, что может привести к опасным ситуациям на взлетно-посадочных полосах аэродромов. В связи с этим было принято решение о необходимости проведения мониторинга территорий, расположенных в пределах 15 километров от центра ВПП. Буцаев отметил, что РЭО относится к этой задаче серьезно, учитывая рост числа авиационных инцидентов из-за птиц, сообщает 56orb.ru.