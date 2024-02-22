Буцаев: РЭО обследует полигоны в приаэродромной зоне из-за скопления птиц

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
По словам главы РЭО Дениса Буцаева, мусорные полигоны привлекают много птиц, что может привести к опасным ситуациям на взлетно-посадочных полосах аэродромов. В связи с этим было принято решение о необходимости проведения мониторинга территорий, расположенных в пределах 15 километров от центра ВПП. Буцаев отметил, что РЭО относится к этой задаче серьезно, учитывая рост числа авиационных инцидентов из-за птиц, сообщает 56orb.ru.
Согласно постановлению Правительства РФ от 2 декабря 2017 года № 1460, владельцы таких мусорных свалок обязаны провести орнитологические исследования к 1 сентября 2024 года. В случае невыполнения требований может быть наложен запрет на использование объекта. Владельцы также могут принять меры для предотвращения скоплений птиц.
РЭО сотрудничает с региональными органами власти, ответственными за орнитологические исследования. Как отметил замглавы РЭО по правовым вопросам и аналитике Алексей Макрушин, мониторинг полигонов необходим для предотвращения аварийных ситуаций.