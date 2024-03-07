Итоги дня в Тюмени: очереди за тюльпанами, пожар в многоэтажке и наглая парковка

Наиболее бюджетные и популярные места среди тюменских семей с детьми включают отдых в Казани, на Алтае, в Нижнем Новгороде и Новосибирске. В последнее время также растет интерес к турам в Карелию, на Байкал, в Мурманск и Владивосток. Это свидетельствует о богатстве и разнообразии природы и исторических достопримечательностях внутри страны.