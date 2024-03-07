Итоги дня в Тюмени: очереди за тюльпанами, пожар в многоэтажке и наглая парковка

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Жители Тюмени образовали огромную очередь, чтобы приобрести доступные тюльпаны. Видеозаписью из супермаркета поделился журналист «Наш город». Цена одного цветка составляет 51 рубль. Отмечается, что горожанам предлагают монобукеты из пяти тюльпанов, чья цена значительно ниже обычной.
Жители Тюмени отказываются от заграничных туров.
Наиболее бюджетные и популярные места среди тюменских семей с детьми включают отдых в Казани, на Алтае, в Нижнем Новгороде и Новосибирске. В последнее время также растет интерес к турам в Карелию, на Байкал, в Мурманск и Владивосток. Это свидетельствует о богатстве и разнообразии природы и исторических достопримечательностях внутри страны.
Высказывания главы государства Владимира Путина о необходимости сделать отдых в стране доступным также находят отклик среди россиян.
В селе Абатское Тюменской области произошла трагедия — два человека погибли в результате пожара, возникшего в одной из квартир многоквартирного дома. На место происшествия прибыли две единицы техники и четыре человека личного состава противопожарной службы. Общая площадь возгорания составила 2 квадратных метра.
По предварительной информации, причиной пожара стала непотушенная сигарета. Пожарные сообщают, что дымовой пожарный извещатель мог бы предупредить огонь и спасти жизни.
Жители Тюмени столкнулись с проблемами при использовании парковки аэропорта Рощино. По словам горожан, система платной парковки функционирует некорректно, выдавая неверное время пребывания, что приводит к увеличению суммы платы. Эти ошибки происходят регулярно, вызывая недовольство среди автовладельцев. Время бесплатного нахождения на парковках «Привокзальная площадь» и «Долгосрочная» составляет 15 минут, а на парковке «Капля» — 5 минут. Стоимость первого часа пребывания на «Привокзальной» составляет 300 рублей, а на двух других — 200 рублей.
За последний год в Тюмени средние предлагаемые зарплаты выросли до 58,4 тысяч рублей. Работодатели в настоящее время предлагают вакансии с заработком в этом диапазоне, в то время как соискатели указывают в своих резюме ожидаемый размер зарплаты в размере 60 тысяч рублей.
В результате разрыв между финансовым запросом и предложением сократился и сейчас составляет 3%. Аналитики отмечают, что в некоторых сферах, таких как «Автомобильный бизнес», «Стратегии, инвестиции, консалтинг» и «Сельское хозяйство», предлагаемые заработные платы выросли на 46%, 43% и 38% соответственно. Сфера добычи сырья обладает самыми высокими предлагаемыми заработными платами, составляющими более 126 тысяч рублей.