Итоги дня в Тюмени: бой с соседями из-за собаки, огромная пробка и новые нацконфликты

В Тюмени власти обещают, что до конца 2025 года будут завершены работы по строительству дорог в деревне Падерина. Многодетные семьи, получившие земельные участки, выразили недовольство. По их словам, отсутствие дорог мешает им начать строительство. В администрации Тюменского района утверждают, что на данный момент выполняются работы, а на строительство дорог выделены около 350 миллионов рублей из областного бюджета.