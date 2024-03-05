Итоги дня в Тюмени: бой с соседями из-за собаки, огромная пробка и новые нацконфликты

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
В Тюмени жители дома на улице Профсоюзной, 70, столкнулись с проблемой из-за бездомного пса, которого приютили в подъезде.
Жильцы заявляют, что собака ведет себя агрессивно — атакует людей и курьеров. Одна из женщин заявила, что ситуация обострилась, когда собака напала на её 9-месячного ребенка.
В то же время зоозащитники, приютившие животное, утверждают, что проблем с псом не возникало. Полиция уже начала проверку по данному случаю, результаты которой будут объявлены позже.
В Тюмени начал работу штаб общественного движения «Северный человек», руководимый спортсменом и тренером Николаем Глячковым. По сообщениям из источников, члены этого движения будут сотрудничать с правоохранительными органами для борьбы с нелегальными мигрантами и распространением наркотиков. Общественники считают, что из-за данной консолидации, другие диаспоры также будут объединяться из-за чего могут произойти нацконфликты.
На трассе «Ханты-Мансийск-Тюмень» в ХМАО образовалась 50-километровая пробка из-за погодных условий. В результате серьезной аварии на пересечении Тюменского и Югорского тракта столкнулись три автомобиля.
Водителей просят быть осторожными из-за риска заноса машины.
Несмотря на это, по информации ГИБДД ХМАО, движение на автодороге Р-404 открыто.
В Тюмени власти обещают, что до конца 2025 года будут завершены работы по строительству дорог в деревне Падерина. Многодетные семьи, получившие земельные участки, выразили недовольство. По их словам, отсутствие дорог мешает им начать строительство. В администрации Тюменского района утверждают, что на данный момент выполняются работы, а на строительство дорог выделены около 350 миллионов рублей из областного бюджета.
В Тюмени планируется строительство новой автодороги, которая станет продолжением улицы Монтажников и будет пролегать до Червишевского тракта. Новая дорога будет регулируемого движения и соединит участок между деревней Патрушева и СНТ «Лесная Поляна». Пока нет информации о сроках начала строительства и реализации проекта.