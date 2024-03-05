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Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Итоги дня в Тюмени: бой с соседями из-за собаки, огромная пробка и новые нацконфликты

Итоги дня в Тюмени: бой с соседями из-за собаки, огромная пробка и новые нацконфликты

5 марта 2024, 13:38
Фото: 1MI
Дайджест событий за 5 марта в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

В Тюмени семья требует выселить агрессивную собаку из подъезда, но соседи против

В Тюмени жители дома на улице Профсоюзной, 70, столкнулись с проблемой из-за бездомного пса, которого приютили в подъезде.

Жильцы заявляют, что собака ведет себя агрессивно — атакует людей и курьеров. Одна из женщин заявила, что ситуация обострилась, когда собака напала на её 9-месячного ребенка.

В то же время зоозащитники, приютившие животное, утверждают, что проблем с псом не возникало. Полиция уже начала проверку по данному случаю, результаты которой будут объявлены позже.

Тюменская семья ведет неравный бой с соседями, приютившими пса в подъезде
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В Тюмени спортсмены будут бороться с мигрантами-нелегалами

В Тюмени начал работу штаб общественного движения «Северный человек», руководимый спортсменом и тренером Николаем Глячковым. По сообщениям из источников, члены этого движения будут сотрудничать с правоохранительными органами для борьбы с нелегальными мигрантами и распространением наркотиков. Общественники считают, что из-за данной консолидации, другие диаспоры также будут объединяться из-за чего могут произойти нацконфликты.

«Северные люди» в ресурсе: в Тюмени спортсмены будут бороться с мигрантами-нелегалами
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На тюменской «трассе смерти» образовалась многокилометровая пробка

На трассе «Ханты-Мансийск-Тюмень» в ХМАО образовалась 50-километровая пробка из-за погодных условий. В результате серьезной аварии на пересечении Тюменского и Югорского тракта столкнулись три автомобиля.

Водителей просят быть осторожными из-за риска заноса машины.

Несмотря на это, по информации ГИБДД ХМАО, движение на автодороге Р-404 открыто.

Жители Тюменской области застряли в 50-километровой пробке на «трассе смерти»
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Тюменцы не могут начать стройку из-за отсутствия дорог

В Тюмени власти обещают, что до конца 2025 года будут завершены работы по строительству дорог в деревне Падерина. Многодетные семьи, получившие земельные участки, выразили недовольство. По их словам, отсутствие дорог мешает им начать строительство. В администрации Тюменского района утверждают, что на данный момент выполняются работы, а на строительство дорог выделены около 350 миллионов рублей из областного бюджета.

«Могут забрать землю»: тюменцы не могут начать стройку из-за перекопанных дорог
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В Тюмени построят новую магистраль

В Тюмени планируется строительство новой автодороги, которая станет продолжением улицы Монтажников и будет пролегать до Червишевского тракта. Новая дорога будет регулируемого движения и соединит участок между деревней Патрушева и СНТ «Лесная Поляна». Пока нет информации о сроках начала строительства и реализации проекта.

В Тюмени построят новую автомагистраль
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