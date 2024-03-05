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Тюменские власти рассказали, когда в Падерина появятся дороги

«Могут забрать землю»: тюменцы не могут начать стройку из-за перекопанных дорог

5 марта 2024, 06:05
Фото: 1MI

Тюменские власти рассказали, когда в Падерина появятся дороги

Многодетные тюменские семьи, получившие земельные участки в деревне Падерина, продолжают жаловаться на отсутствие дорог. По словам тюменцев, из-за перекопанных улиц невозможно даже добраться до земельного участка, не говоря уже о том, чтобы начать там строительные работы.
«После строительства дорог в щебеночном исполнении в Падерина, я не могу заехать на свой участок, потому что перекопаны все подъезды, второстепенные улицы. Их перекопали, когда прокладывали дренажный канал. И я не один пострадавший — таких семей много. А продолжается все шесть лет. Сейчас люди уже начали самовольно засыпать этот дренажный канал, потому что служба заказчика Тюменского района, подрядная организация мер по приведению в порядок второстепенных улиц в Падерина не предпринимают», — рассказал один из пострадавших тюменцев.

По его словам, в настоящее время по данному факту ведет проверку Следственный комитет Тюменской области. Также направлены жалобы в прокуратуру и администрацию Тюменского района. Кроме того, по обращениям многодетных, получивших землю в Падерина, ведет работу фонд имуществ Тюменской области.

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«Жители пятого этапа строительства дорог просто не могут попасть на свои земельные участки. Приходится преступать закон и самовольно засыпать дренажный канал, что тоже чревато последствиями. Если не будет водоотведения — земельные участки будет регулярно затоплять. Но у нас почти безвыходная ситуация — ведь если в течение трех лет не начнется строительство на выделенной земле, ее могут просто забрать», — посетовал тюменец.

Между тем, в администрации Тюменского района сообщили, что в деревне Падерина работы по строительству дорог в щебеночном исполнении, 3, 4 и 5 этапов, будет завершено в течение ближайших двух лет — до конца 2025 года. Известно, что на строительство дорог в деревне Падерина из областного бюджета выделено около 350 миллионов рублей. Денежные средства распределят на два года — на 2024 год предусмотрено 153 миллиона рублей, на 2025 — 193 миллиона рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени построят новую магистраль, которая соединит улицу Монтажников с Червишевским трактом. Автодорога пройдет между СНТ «Лесная поляна» и деревней Патрушева.

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