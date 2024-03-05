«Могут забрать землю»: тюменцы не могут начать стройку из-за перекопанных дорог

Между тем, в администрации Тюменского района сообщили, что в деревне Падерина работы по строительству дорог в щебеночном исполнении, 3, 4 и 5 этапов, будет завершено в течение ближайших двух лет — до конца 2025 года. Известно, что на строительство дорог в деревне Падерина из областного бюджета выделено около 350 миллионов рублей. Денежные средства распределят на два года — на 2024 год предусмотрено 153 миллиона рублей, на 2025 — 193 миллиона рублей.