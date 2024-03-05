Жители Тюменской области застряли в 50-километровой пробке на «трассе смерти»

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
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Updated Сегодня, 09:24
Между тем, жители Сургута сообщают, что серьезная авария произошла на пересечении Тюменского и Югорского тракта. На «трассе смерти» разом столкнулись три автомобиля. Водителей просят быть осторожными из-за риска заноса машины.
По информации ГИБДД ХМАО, на а/д Р-404 км 643 — км 699 движение открыто.
Ранее «Наш город» сообщал о вынесении приговора жительнице Тобольска. Виновницу ДТП приговорили к 5 годам лишения свобода за вождение в нетрезвом виде.