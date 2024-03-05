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Жители Тюменской области застряли в 50-километровой пробке на «трассе смерти»

Жители Тюменской области застряли в 50-километровой пробке на «трассе смерти»

5 марта 2024, 09:22
Фото: 1MI
В ХМАО на трассе «Ханты-Мансийск-Тюмень» образовалась 50-километровая пробка. Как сообщили в сообществе «МДПС Сургут», движение очень затруднено. Причиной затора стали погодные условия.

Между тем, жители Сургута сообщают, что серьезная авария произошла на пересечении Тюменского и Югорского тракта. На «трассе смерти» разом столкнулись три автомобиля. Водителей просят быть осторожными из-за риска заноса машины.

По информации ГИБДД ХМАО, на а/д Р-404 км 643 — км 699 движение открыто.

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Ранее «Наш город» сообщал о вынесении приговора жительнице Тобольска. Виновницу ДТП приговорили к 5 годам лишения свобода за вождение в нетрезвом виде.

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