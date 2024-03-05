В Тюмени построят новую автомагистраль

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 03:49
Updated Сегодня, 03:49
«Магистральная дорога регулируемого движения. Улица Монтажников от Весеннкй до Червишевского тракта», — указано в опубликованных документах.
Новая трасса будет проложена между деревней Патрушева и СНТ «Лесная Поляна», с Червишевским трактом автодорога будет соединена в районе кладбища. Информации о сроках начала строительства и реализации проекта пока нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в районе озера Алебашево построят четыре новые улицы. Старт работ по назначен на 2024 год. Общая протяженность новых объектов составит порядка 3,5 километра.