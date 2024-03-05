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В Тюмени улицы Монтажников и Червишевский тракт соединит новая магистраль

В Тюмени построят новую автомагистраль

5 марта 2024, 03:47
Фото: 1MI

В Тюмени улицы Монтажников и Червишевский тракт соединит новая магистраль

В Тюмени построят новую автодорогу. Магистраль станет продолжением улицы Монтажников и пройдет до Червишевского тракта.
«Магистральная дорога регулируемого движения. Улица Монтажников от Весеннкй до Червишевского тракта», — указано в опубликованных документах.

Новая трасса будет проложена между деревней Патрушева и СНТ «Лесная Поляна», с Червишевским трактом автодорога будет соединена в районе кладбища. Информации о сроках начала строительства и реализации проекта пока нет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в районе озера Алебашево построят четыре новые улицы. Старт работ по назначен на 2024 год. Общая протяженность новых объектов составит порядка 3,5 километра.

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