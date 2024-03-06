Итоги дня в Тюмени: новый миллионер, непредсказуемая погода и дорогие тюльпаны

По мнению риэлтора, цены на вторичное жилье формируются исходя из различных факторов, и ожидать удешевления не стоит. Также отмечается увеличение минимального первоначального взноса по льготным программам на новостройки, что может влиять на ситуацию. Эксперт также отмечает, что цены на новостройки продолжают расти с высокой скоростью, особенно на квартиры-студии, которые часто покупают для последующей аренды.