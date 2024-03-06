Итоги дня в Тюмени: новый миллионер, непредсказуемая погода и дорогие тюльпаны

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
В Тюмени ищут победителя лотереи, выигравшего миллион рублей.
Сообщается, что билет мужчина приобрел в тюменском отделении Почты России. Организаторы лотереи отмечают, что победитель должен объявиться до 31 июля, в противном случае сумма будет перечислена в бюджет РФ.
Тюменская компания «Фармасинтез» возобновила производство жизненно важного препарата для пациентов с надпочечниковой недостаточностью. После согласования с ФАС России производство «Зифлукорт» было возобновлено, несмотря на убыточность производства из-за роста курса иностранной валюты. Препарат появится в аптеках в марте, но в некоторых местах его появление может задержаться.
В среду на юге Тюменской области ожидается резкое похолодание из-за арктического циклона, который принесет до -30 °C. Резкое похолодание синоптики обещают ночью. Также прогнозируется небольшой снег и ветер со скоростью 6-11 м/с. В Тобольске и Ялуторовске также пройдут снегопады. Температура снизится до -24 и -20 °C соответственно.
К 8 Марта в Тюмени резко вырос спрос на букеты. Тюльпаны продаются по цене от 90 до 160 рублей за штуку. При этом, в прошлом году цены на эти цветы варьировались в районе 50-70 рублей.
Флористы предлагают букеты от 900 до 1 200 рублей с использованием хризантем, гвоздик или альстромерий. За 3 000 рублей можно приобрести более изысканный букет из разнообразных цветов.
Некоторые жители города заказывают огромные букеты метровых роз за 40-50 тысяч рублей или пару сотен тюльпанов примерно за такую же цену.
Эксперты прогнозируют снижение цен на вторичное жилье в России в связи с невозможностью применения льготной ипотеки. Однако тюменский риэлтор Андрей Белоусов утверждает, что такие прогнозы являются чрезмерными, и в ближайшем будущем цены на вторичном рынке скорее всего останутся стабильными или даже вырастут.
По мнению риэлтора, цены на вторичное жилье формируются исходя из различных факторов, и ожидать удешевления не стоит. Также отмечается увеличение минимального первоначального взноса по льготным программам на новостройки, что может влиять на ситуацию. Эксперт также отмечает, что цены на новостройки продолжают расти с высокой скоростью, особенно на квартиры-студии, которые часто покупают для последующей аренды.