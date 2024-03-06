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Тюменское предприятие возобновило выпуск жизненно важного лекарства

Тюменское предприятие возобновило выпуск жизненно важного лекарственного препарата

6 марта 2024, 08:44
Фото: 1MI

Тюменское предприятие возобновило выпуск жизненно важного лекарства

Тюменская компания «Фармасинтез» вновь запустила выпуск препарата для больных с надпочечниковой недостаточностью «Зифлукорт», входящего в перечень жизненно необходимых.

Производство возобновили после согласования с ФАС России новой предельной отпускной цены на медикамент. С 73,8 рублей она повышена до 353 рублей. Ранее предприятие приостанавливало выпуск препарата из-за убыточности производство на фоне роста курса иностранной валюты.

В аптеках «Зифлукорт» появится в марте. Правда, в некоторых аптеках сроки могут быть сдвинуты на более позднее время, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре минувшего года в тюменских аптеках был зафиксирован дефицит популярного препарата от кашля «АЦЦ». Отсутствовал лекарственный препарат в дозировке 200 мг.

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