Тюменское предприятие возобновило выпуск жизненно важного лекарственного препарата

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
Производство возобновили после согласования с ФАС России новой предельной отпускной цены на медикамент. С 73,8 рублей она повышена до 353 рублей. Ранее предприятие приостанавливало выпуск препарата из-за убыточности производство на фоне роста курса иностранной валюты.
В аптеках «Зифлукорт» появится в марте. Правда, в некоторых аптеках сроки могут быть сдвинуты на более позднее время, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре минувшего года в тюменских аптеках был зафиксирован дефицит популярного препарата от кашля «АЦЦ». Отсутствовал лекарственный препарат в дозировке 200 мг.