Тюменский подросток после катания на санях остался без ноги

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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В начале января 2021 года 41-летний ялуторовчанин решил покатать на прикрепленных к снегоходу пластиковых санях 15-летнего подростка. Местом для развлечений было выбрано село Старый Кавдык.
Мужчина не справился с управлением, снегоход занесло, из-за чего произошло столкновение с другим снегоходом. В результате происшествия подросток получил тяжелые травмы правой ноги, спустя месяц ее ампутировали на уровне нижней трети бедра.
В сентябре 2023 года пострадавший обратился в суд, чтобы взыскать с друга родителей компенсацию морального вреда и расходов на лечение. Его требования удовлетворили частично: мужчина выплатит ему миллион рублей в качестве компенсации морального вреда и 189 тысяч рублей за расходы на лечение.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске мужчина расправился со своим другом, за то что он оскорбил его мать. Убийца заявил, что действовал в состоянии аффекта, но его показания были опровергнуты.