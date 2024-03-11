nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

В Тюменской области подросток потерял ногу после катания на санях

Тюменский подросток после катания на санях остался без ноги

11 марта 2024, 06:44
Фото: 1MI

В Тюменской области подросток потерял ногу после катания на санях

Сани были прикреплены к снегоходу, которым управлял друг родителей подростка. За свою безответственность мужчине придется выплатить компенсацию.

В начале января 2021 года 41-летний ялуторовчанин решил покатать на прикрепленных к снегоходу пластиковых санях 15-летнего подростка. Местом для развлечений было выбрано село Старый Кавдык.

Мужчина не справился с управлением, снегоход занесло, из-за чего произошло столкновение с другим снегоходом. В результате происшествия подросток получил тяжелые травмы правой ноги, спустя месяц ее ампутировали на уровне нижней трети бедра.

Боец из Тюменской области погиб от осколка в зоне СВО
Узнать подробнее

В сентябре 2023 года пострадавший обратился в суд, чтобы взыскать с друга родителей компенсацию морального вреда и расходов на лечение. Его требования удовлетворили частично: мужчина выплатит ему миллион рублей в качестве компенсации морального вреда и 189 тысяч рублей за расходы на лечение.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске мужчина расправился со своим другом, за то что он оскорбил его мать. Убийца заявил, что действовал в состоянии аффекта, но его показания были опровергнуты.

Читайте также:
Власти поделились планами на дороги Тобольского районаТюменским участникам ВОВ выплатят по 10 тысяч рублейВ Тюмени возник тренд на покупку загородной недвижимости зимой
#Общество#Происшествия#Тюменская область#Травмы#Компенсации#ЧП#Компенсация морального вреда#Ялуторовский район#Подросток#Любовь Селезнева
«Пришло, откуда не ждали»: тюменцы массово заболевают пневмонией и ротавирусом
Сегодня, 08:25
Обмануть могут каждого: в Тюмени активизировались мошенники — раскрываем схемы обмана
Сегодня, 07:34
Масленица 2024: как традиционно отметить праздник и приготовить самые вкусные блины?
Сегодня, 06:10
Зима возвращается: на Тюменскую область надвигаются морозы
Сегодня, 04:49
«Каждый день давка»: тюменцы требуют от властей решить проблемы с автобусами
Сегодня, 07:25
В Тюмени будут продавать уцененную одежду Adidas и Nike. Магазин откроют этой весной
Сегодня, 04:24