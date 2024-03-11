Тюменский подросток после катания на санях остался без ноги

В сентябре 2023 года пострадавший обратился в суд, чтобы взыскать с друга родителей компенсацию морального вреда и расходов на лечение. Его требования удовлетворили частично: мужчина выплатит ему миллион рублей в качестве компенсации морального вреда и 189 тысяч рублей за расходы на лечение.