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Житель Тобольска расправился со своим знакомым за оскорбление матери

Изрешетил ножом: тоболяк жестоко расправился со своим знакомым за оскорбление матери

6 марта 2024, 12:31
Фото: 1MI

Житель Тобольска расправился со своим знакомым за оскорбление матери

В Тобольске 22-летнего Заура С. осудили за жестокое убийство своего знакомого. Сообщается, что мужчина изрешетил ножом своего оппонента после того, как тот оскорбил его мать.

Заур утверждал, что действовал в состоянии аффекта, однако экспертные заключения опровергли его показания. Мужчину приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима. Также обвиняемый должен будет выплатить 800 тысяч рублей брату убитого в качестве компенсации.

Ранее «Наш город» сообщал о том, как 36-летняя жительница Тюменской области на спор убила своего знакомого. От полученных травм мужчина скончался на месте ЧП,

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