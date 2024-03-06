Изрешетил ножом: тоболяк жестоко расправился со своим знакомым за оскорбление матери

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Заур утверждал, что действовал в состоянии аффекта, однако экспертные заключения опровергли его показания. Мужчину приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима. Также обвиняемый должен будет выплатить 800 тысяч рублей брату убитого в качестве компенсации.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как 36-летняя жительница Тюменской области на спор убила своего знакомого. От полученных травм мужчина скончался на месте ЧП,