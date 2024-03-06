Изрешетил ножом: тоболяк жестоко расправился со своим знакомым за оскорбление матери

Житель Тобольска расправился со своим знакомым за оскорбление матери

В Тобольске 22-летнего Заура С. осудили за жестокое убийство своего знакомого. Сообщается, что мужчина изрешетил ножом своего оппонента после того, как тот оскорбил его мать.