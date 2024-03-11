Неизвестные на автомобиле снесли шлагбаум у администрации в Тюмени. Видео

На записи в телеграм-канале «Тюмень №1» видно, как до столкновения белая легковушка дрифтовала по территории стоянки. Затем из автомобиля вышли три человека. Интернет-пользователи, посмотрев ролик, раскритиковали водителя иномарки. Многие заявили о том, что дрифт должен осуществляться только в специально отведенных для этого местах.