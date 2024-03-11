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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Неизвестные на автомобиле сбили шлагбаум у администрации

Неизвестные на автомобиле снесли шлагбаум у администрации в Тюмени. Видео

11 марта 2024, 09:32
Фото: 1MI

Неизвестные на автомобиле сбили шлагбаум у администрации

В Тюмени неизвестные на автомобиле снесли шлагбаум у городской администрации. Инцидент попал на камеру очевидца.

На записи в телеграм-канале «Тюмень №1» видно, как до столкновения белая легковушка дрифтовала по территории стоянки. Затем из автомобиля вышли три человека. Интернет-пользователи, посмотрев ролик, раскритиковали водителя иномарки. Многие заявили о том, что дрифт должен осуществляться только в специально отведенных для этого местах.

Видео: тг Тюмень №1

Напомним, что ранее жители Тюмени пожаловались на парковку в Рощино. Горожане отметили, что паркинг функционирует некорректно из-за чего сумма выходит внушительная.

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