Неизвестные на автомобиле снесли шлагбаум у администрации в Тюмени. Видео

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
На записи в телеграм-канале «Тюмень №1» видно, как до столкновения белая легковушка дрифтовала по территории стоянки. Затем из автомобиля вышли три человека. Интернет-пользователи, посмотрев ролик, раскритиковали водителя иномарки. Многие заявили о том, что дрифт должен осуществляться только в специально отведенных для этого местах.
Напомним, что ранее жители Тюмени пожаловались на парковку в Рощино. Горожане отметили, что паркинг функционирует некорректно из-за чего сумма выходит внушительная.