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Published Сегодня, 13:58

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Updated Сегодня, 14:00

В массовом ДТП на тюменской трассе пострадала мать с двухлетним ребенком

В массовом ДТП на тюменской трассе пострадала мать с двухлетним ребенком

28 февраля 2024, 13:58
Фото: Telegram-канал ГИБДД по Тюменской области
На 296 километре трассы Екатеринбург-Тюмень временно ограничили движение. Причиной этому стало массовое ДТП.
Сюжет
ДТП

Как сообщает ГИБДД по Тюменской области, столкнулись три автомобиля: Lada Priora, Cherry и грузовик Sitrak.

По предварительной информации, причиной аварии стало то, что 24-летний водитель автомобиля Lada Priora не выдержал безопасную дистанцию.

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В ДТП пострадали пассажиры отечественного автомобиля: двухлетний ребенок и его мать. С места происшествия их госпитализировали. Известно, что малыш перевозился в удерживающем устройстве. Водителя Lada Priora направили на медобследование.

Ранее «Наш город» сообщал о том, как в Тюмени ребенок выпал из кузова грузовика. Выяснилось, что в кузов 8-летнего мальчика посадил отец, чтобы «развлечь» сына.

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