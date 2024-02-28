В массовом ДТП на тюменской трассе пострадала мать с двухлетним ребенком

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Как сообщает ГИБДД по Тюменской области, столкнулись три автомобиля: Lada Priora, Cherry и грузовик Sitrak.
По предварительной информации, причиной аварии стало то, что 24-летний водитель автомобиля Lada Priora не выдержал безопасную дистанцию.
В ДТП пострадали пассажиры отечественного автомобиля: двухлетний ребенок и его мать. С места происшествия их госпитализировали. Известно, что малыш перевозился в удерживающем устройстве. Водителя Lada Priora направили на медобследование.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как в Тюмени ребенок выпал из кузова грузовика. Выяснилось, что в кузов 8-летнего мальчика посадил отец, чтобы «развлечь» сына.