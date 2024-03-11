nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Ипотека 2024: Какие льготы и выплаты можно получить при покупке новостройки

Ипотека 2024: Какие льготы и выплаты можно получить при покупке новостройки

11 марта 2024, 11:14
Фото: 1MI
Покупка квартиры в современном мире является дорогостоящей процедурой, поэтому возможности сократить расходы при приобретении жилья волнуют каждого россиянина.

Эксперты в области недвижимости и ипотечного кредитования поделились с Newia.ru информацией о государственной поддержке.

По словам Искандера Юсупова, заместителя генерального директора компании «Унистрой», налоговый вычет при погашении ипотеки предоставляет заемщикам возможность уменьшить свою нагрузку на определенную сумму.

«Любой гражданин-налогоплательщик имеет право вернуть единовременно или в течение определенного срока 13% от суммы покупки, но не более 260 тыс. рублей. Плюс еще до 390 тыс. рублей, если объект недвижимости был куплен с помощью ипотечного кредита. Итого вернуть максимально можно 650 тыс. рублей», — подтвердил эксперт.

Второй инструмент — это жилищные сертификаты, но получить их могут только очередники и льготники. Размер выплаты определяется в зависимости от региона.

Банк ВТБ поддержал продление «семейной ипотеки» до 2030 года
Узнать подробнее

Риэлтор и основатель агентства недвижимости «Любимое» София Любимова выделила меры дополнительной выплаты, включая материнский капитал, целевую выплату для многодетных семей и региональные материнские капиталы. София также отметила выгодные ставки по ипотеке в основе программ «Господдержка», «Семейные ипотека», «IT-ипотека», а также специальные арктическая и сельская ипотеки.

Ранее «Наш город» сообщал о том, как получить налоговый вычет за ипотеку в 2024 году. Для получения налогового вычета необходимо предоставить ряд документов. Заявление можно подать онлайн через Госуслуги или на сайте ФНС.

Читайте также:
Как в 2024 году получить налоговый вычет за квартиру. Подробная инструкцияМногодетной тюменке пришло 16 штрафов за бесплатную парковку«Падение спроса и отмена льгот»: какие изменения ждут рынок недвижимости
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Выплаты#Госуслуги#Многодетные семьи#Льготы#Материнский капитал#Ипотека#Господдержка#Налоговый вычет#Финансовая поддержка#Новостройка#ФНС#Сельская ипотека#Ипотечный кредит#Алина Петрова
«Пришло, откуда не ждали»: тюменцы массово заболевают пневмонией и ротавирусом
Сегодня, 08:25
Обмануть могут каждого: в Тюмени активизировались мошенники — раскрываем схемы обмана
Сегодня, 07:34
Масленица 2024: как традиционно отметить праздник и приготовить самые вкусные блины?
Сегодня, 06:10
Зима возвращается: на Тюменскую область надвигаются морозы
Сегодня, 04:49
«Каждый день давка»: тюменцы требуют от властей решить проблемы с автобусами
Сегодня, 07:25
Десятки трупов по всему городу: тюменцев ужаснула массовая гибель домашних котов
Сегодня, 09:48