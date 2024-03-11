Ипотека 2024: Какие льготы и выплаты можно получить при покупке новостройки

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Эксперты в области недвижимости и ипотечного кредитования поделились с Newia.ru информацией о государственной поддержке.
По словам Искандера Юсупова, заместителя генерального директора компании «Унистрой», налоговый вычет при погашении ипотеки предоставляет заемщикам возможность уменьшить свою нагрузку на определенную сумму.
«Любой гражданин-налогоплательщик имеет право вернуть единовременно или в течение определенного срока 13% от суммы покупки, но не более 260 тыс. рублей. Плюс еще до 390 тыс. рублей, если объект недвижимости был куплен с помощью ипотечного кредита. Итого вернуть максимально можно 650 тыс. рублей», — подтвердил эксперт.
Второй инструмент — это жилищные сертификаты, но получить их могут только очередники и льготники. Размер выплаты определяется в зависимости от региона.
Риэлтор и основатель агентства недвижимости «Любимое» София Любимова выделила меры дополнительной выплаты, включая материнский капитал, целевую выплату для многодетных семей и региональные материнские капиталы. София также отметила выгодные ставки по ипотеке в основе программ «Господдержка», «Семейные ипотека», «IT-ипотека», а также специальные арктическая и сельская ипотеки.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как получить налоговый вычет за ипотеку в 2024 году. Для получения налогового вычета необходимо предоставить ряд документов. Заявление можно подать онлайн через Госуслуги или на сайте ФНС.