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Posted 2 марта, 12:11

Published 2 марта, 12:11

Modified Сегодня, 21:38

Updated Сегодня, 21:38

Программа «Земский работник культуры» привлечет в тюменские села больше специалистов

Программа «Земский работник культуры» привлечет в тюменские села больше специалистов

2 марта 2024, 12:11
Фото: 1MI
В селах Тюменской области работают 538 учреждений культурно-досугового типа, в том числе передвижных. Многие из них нуждаются в культорганизаторах, библиотекарях. Директор регионального депкультуры Елена Майер надеется, что дефицит кадров поможет решить программа «Земский работник культуры».

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин анонсировал старт программы «Земский работник культуры» в 2025 году. Специалисты, которые переедут работать в село или малый город, будут получать единовременную выплату в размере 1 млн рублей.

«Реализация этой программы расширит возможности для привлечения квалифицированных специалистов. Молодым людям это поможет решить насущные вопросы и закрепиться на селе, чтобы начать строить карьеру и создавать семьи».

Руководитель сообщила, что должное внимание муниципалитетам стало уделяться с 2019 года, когда по инициативе Президента был запущен нацпроект «Культура». С тех пор Тюменская область продвинулась в обновлении инфраструктуры, оснащении учреждений культуры.

Елена Майер: «За всем этим в первую очередь стоят люди. Мы должны думать не только о том, как внедрить новые передовые технологии организации досуга в центры культуры сельских поселений, мы должны создавать на селе условия для привлечения молодежи в культуру, здесь должен быть комплексный подход».

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