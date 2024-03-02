Программа «Земский работник культуры» привлечет в тюменские села больше специалистов

Posted 2 марта, 12:11
Published 2 марта, 12:11
Modified Сегодня, 21:38
Updated Сегодня, 21:38
Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин анонсировал старт программы «Земский работник культуры» в 2025 году. Специалисты, которые переедут работать в село или малый город, будут получать единовременную выплату в размере 1 млн рублей.
«Реализация этой программы расширит возможности для привлечения квалифицированных специалистов. Молодым людям это поможет решить насущные вопросы и закрепиться на селе, чтобы начать строить карьеру и создавать семьи».
Руководитель сообщила, что должное внимание муниципалитетам стало уделяться с 2019 года, когда по инициативе Президента был запущен нацпроект «Культура». С тех пор Тюменская область продвинулась в обновлении инфраструктуры, оснащении учреждений культуры.
Елена Майер: «За всем этим в первую очередь стоят люди. Мы должны думать не только о том, как внедрить новые передовые технологии организации досуга в центры культуры сельских поселений, мы должны создавать на селе условия для привлечения молодежи в культуру, здесь должен быть комплексный подход».