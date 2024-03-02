Программа «Земский работник культуры» привлечет в тюменские села больше специалистов

Елена Майер: «За всем этим в первую очередь стоят люди. Мы должны думать не только о том, как внедрить новые передовые технологии организации досуга в центры культуры сельских поселений, мы должны создавать на селе условия для привлечения молодежи в культуру, здесь должен быть комплексный подход».