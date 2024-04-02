Новый парк с отелем для птиц появится в Тюменской слободе

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в районе улиц Монтажников и Моторостроителей появится сквер с сухим фонтаном. Работы по его благоустройству завершат к октябрю 2024 года. На эти цели из бюджета выделтелено более 47 миллионов рублей.