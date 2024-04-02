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Published Сегодня, 07:54

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Updated Сегодня, 07:57

В Тюменской слободе появится сосновый сквер

Новый парк с отелем для птиц появится в Тюменской слободе

2 апреля 2024, 07:54
Фото: 1MI

В Тюменской слободе появится сосновый сквер

Парк площадью 1 гектар расположится в районе улиц Заполярной и Спасской. Благоустройством территории займется СЗ «Меридиан».

По словам представителей стройкомпании, территория парка будет оформлена минималистичном стиле. Там организуют зоны отдыха, отель для птиц со стационарными кормушками, пишет РБК Тюмень.

Это будет второй парк, что расположится на территории района. Работы по благоустройству первого сквера, «Комарово Парка», начнутся в этом году.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в районе улиц Монтажников и Моторостроителей появится сквер с сухим фонтаном. Работы по его благоустройству завершат к октябрю 2024 года. На эти цели из бюджета выделтелено более 47 миллионов рублей.

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