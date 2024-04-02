Новый парк с отелем для птиц появится в Тюменской слободе

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
По словам представителей стройкомпании, территория парка будет оформлена минималистичном стиле. Там организуют зоны отдыха, отель для птиц со стационарными кормушками, пишет РБК Тюмень.
Это будет второй парк, что расположится на территории района. Работы по благоустройству первого сквера, «Комарово Парка», начнутся в этом году.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в районе улиц Монтажников и Моторостроителей появится сквер с сухим фонтаном. Работы по его благоустройству завершат к октябрю 2024 года. На эти цели из бюджета выделтелено более 47 миллионов рублей.