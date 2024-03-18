Сквер с сухим фонтаном появится в Тюмени. На благоустройство потратят около 50 млн

Согласно документации, опубликованной на портале «Госзакупки», все работы должны быть выполнены в срок до 1 октября 2024 года. Подрядчику предстоит оборудовать пешеходные дорожки, детские площадки с качелями, горками, каруселями и другими игровыми комплексами, высадить кустарники, оборудовать сухой фонтан в композиции «Исток».