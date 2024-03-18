Сквер с сухим фонтаном появится в Тюмени. На благоустройство потратят около 50 млн

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Согласно документации, опубликованной на портале «Госзакупки», все работы должны быть выполнены в срок до 1 октября 2024 года. Подрядчику предстоит оборудовать пешеходные дорожки, детские площадки с качелями, горками, каруселями и другими игровыми комплексами, высадить кустарники, оборудовать сухой фонтан в композиции «Исток».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2025 году в районе МСЧ «Нефтяник», вдоль улицы Юрия Семовских, откроют новый сквер общей площадью 9 тысяч квадратных метров. В парке обустроят детские игровые площадки, зоны отдыха, торговые павильоны.