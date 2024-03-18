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Сквер за 47 миллионов рублей появится в восточной части Тюмени

Сквер с сухим фонтаном появится в Тюмени. На благоустройство потратят около 50 млн

18 марта 2024, 05:48
Фото: 1MI

Сквер за 47 миллионов рублей появится в восточной части Тюмени

Более 47,7 миллиона рублей потратят тюменские власти на благоустройство сквера в районе улиц Монтажников и Моторостроителей. Работами займется ООО «Стройгрупп» — компания стала единственным участников закупки, организованной властями.

Согласно документации, опубликованной на портале «Госзакупки», все работы должны быть выполнены в срок до 1 октября 2024 года. Подрядчику предстоит оборудовать пешеходные дорожки, детские площадки с качелями, горками, каруселями и другими игровыми комплексами, высадить кустарники, оборудовать сухой фонтан в композиции «Исток».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2025 году в районе МСЧ «Нефтяник», вдоль улицы Юрия Семовских, откроют новый сквер общей площадью 9 тысяч квадратных метров. В парке обустроят детские игровые площадки, зоны отдыха, торговые павильоны.

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