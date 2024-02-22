Встретить весну на море: тюменцам назвали лучшие места для отдыха в марте

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Где можно отдохнуть в марте, чтобы отпуск не ударил по семейному бюджету — рассказывает newia.ru.
В марте в Таиланде достаточно комфортно, температура воздуха держится в диапазоне 25-30 градусов, поэтому многие российские туристы предпочитают оправляться туда весной. К тому же, в это время стоимость отдыха вполне приемлемая, так как горячий сезон заканчивается как раз к весне.
Российских туристов в Таиланде ждут красивые пляжи и интересные экскурсии. А для тех, кто не хочет сильно тратиться на отдых, есть Пхукет, который рекомендуют многие туроператоры.
Отдых на Самуи обойдется дороже, но кроме пляжей там есть сафари-парки, развлекательные комплексы и другие варианты для любителей активного отдыха.
Туристы из России любят Египет за небольшое расстояние до курортов. Отдых в марте будет комфортным, но нужно быть готовым к нестабильной погоде: жаркий день может запросто смениться ветром и дождем. В марте вода в море прохладная, но купаться в ней можно.
Египет привлекает туристов большим количеством достопримечательностей и экскурсиями. Говоря о пляжном отдыхе, самый бюджетный вариант — Хургада, а вот Шарм-эль-Шейх обойдется дороже.
Март — идеальное время для посещения ОАЭ, это подтвердят многие любители посещения этой страны. Зима отступает, а жара еще не пришла, поэтому температура воздуха в это время там колеблется от +25 до +28 градусов. В марте вода уже теплая, купаться можно, но теплые вещи прихватить все же нужно, так как вечером там бывает прохладно.
Турагенты рекомендуют ОАЭ в марте для отдыха с детьми и для тех, кто хочет отправиться на шопинг, так как в начале марта в местных торговых центрах начинается период распродаж.
В начале весны во Вьетнаме воздух прогревается до +30, вода — примерно до +25, а дожди в это время уже почти не идут. Лучшие направления для спокойного отдыха — Нячанг и Фантьет.
Помимо пляжей, во Вьетнаме есть множество вариантов для активного отдыха, например, можно посетить местные парки или посмотреть на достопримечательности. Тем, кто ищет бюджетные варианты отдыха, подойдут Нячанг и Камрань.
Это направление не из бюджетных, но многие российские туристы любят отдыхать там именно в начале весны. В марте температура воздуха на Шри-Ланке не поднимается выше +30 градусов, а вода достаточно теплая, чтобы можно было купаться.
Туристы отправляются на Шри-Ланку не только за отдыхом у моря, но и за активным времяпровождением: дайвингом, виндсерфингом и прогулками на природе.
Бюджетнее всего обойдется отдых в Негомбо. Его пляжи уступают премиальным курортам, но все же достаточно комфортны. Там есть и возможности для дайвинга, и достопримечательности, и рестораны, в которых подают блюда из морепродуктов.
Куба подходит тем, кто не боится долгих перелетов, но в марте там достаточно комфортно и красиво: температура воздуха весной держится на отметке в +30 градусов, а вода прогрета до +25.
Один из самых популярных курортов Кубы — Варадеро. Туристы его любят за ухоженные пляжи, большой выбор отелей и разнообразную инфраструктуру. Для активного отдыха там есть аквапарки, рафтинг, сафари на джипах и экскурсии. Кроме того, из Варадеро легко добраться до Гаваны — столица находится близко к курорту.
В марте в Индии уже достаточно жарко, но есть и комфортные курорты для пляжного отдыха, в числе которых Гоа и Керала. Температура воздуха там не поднимается выше +28 градусов, а дожди почти не идут.
Многие российские туристы любят отдыхать на Гоа именно весной: в это время там комфортно, тихо и достаточно дешево — можно даже позволить себе арендовать виллу.
В Турции россияне любят отдыхать в любое время года, но в марте там особенно красиво, так как именно весной начинается цветение деревьев. К тому же, именно в начале весны отдых в Турции обойдется дешевле.
Тем, кто хочет посмотреть достопримечательности, турагенты рекомендуют Стамбул, так как весной туристов не так много, а погода достаточно комфортная — температура воздуха держится в диапазоне от +10 до +20 градусов. Искупаться весной не получится, но прогуляться — вполне.
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