Встретить весну на море: тюменцам назвали лучшие места для отдыха в марте

Март — идеальное время для посещения ОАЭ, это подтвердят многие любители посещения этой страны. Зима отступает, а жара еще не пришла, поэтому температура воздуха в это время там колеблется от +25 до +28 градусов. В марте вода уже теплая, купаться можно, но теплые вещи прихватить все же нужно, так как вечером там бывает прохладно.