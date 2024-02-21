nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:39

Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:53

Updated Сегодня, 15:53

В Тюмени на Лесобазе из окна дома выпал 13-летний подросток

В Тюмени на Лесобазе из окна дома выпал 13-летний подросток. Ребенок погиб

21 февраля 2024, 15:39
Фото: 1MI

В Тюмени на Лесобазе из окна дома выпал 13-летний подросток

Трагедия произошла сегодня рано утром в Тюмени. На Лесобазе из окна многоэтажного дома выпал 13-летний подросток. Ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 20-м этаже. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Сюжет
Дети
Видео: ЧП Тюмень
«Сегодня ночью, около 4-х утра, напротив ул. Вересковая, 15 из дома, где пиццерия „Смак“ выбросился парень с 20-го этажа. Жаль парня, родных и близких. Что может случиться с ребёнком в 13 лет, чтобы так поступить. Родителям-то какое горе — им с этим жить», — отметили тюменцы.

В Следственном комитете по Тюменской области данную информацию подтвердили. В ведомстве сообщили, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего ЧП.

Депрессии и конфликты в семье: почему тюменские подростки совершают суициды
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в октябре в Тюмени из окна многоэтажного дома по улице 30 лет Победы выпала женщина. На место трагедии очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. К сожалению, тюменка скончалась от полученных травм до приезда медиков.

Читайте также:
«Даже мысли не возникало оставить дочь»: история тюменки, похоронившей ребенкаВ Тюмени прозвучали сирены. Кто не услышал их?В Тюмени выставили на продажу известный пивной бар. Цена — 2,7 миллиона рублей
#Общество#Видео#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Дети#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Человек выпал из окна
Подпишитесь
Это такая любовь. Гибель на СВО экс-полицейского из Тобольска вызвала семейную драму
Сегодня, 10:37
«Это конец!»: тюменский эколог рассказала, как строительство дамбы повлияет на Туру
Сегодня, 09:21
Всегда открыт для общения: чиновник из Ишима объяснил, почему жмет руки в перчатках
Сегодня, 05:48
«У нас люди творческие, но холодные»: астролог составила натальную карту для тюменцев
Сегодня, 07:30
«Даже мысли не возникало оставить дочь»: история тюменки, похоронившей ребенка
Сегодня, 07:55
QIWI Банк лишили лицензии. Что делать тюменцам, у которых были открыты вклады?
Сегодня, 11:32