В Тюмени на Лесобазе из окна дома выпал 13-летний подросток. Ребенок погиб

В Тюмени на Лесобазе из окна дома выпал 13-летний подросток

Трагедия произошла сегодня рано утром в Тюмени. На Лесобазе из окна многоэтажного дома выпал 13-летний подросток. Ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 20-м этаже. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.