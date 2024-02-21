В Тюмени на Лесобазе из окна дома выпал 13-летний подросток. Ребенок погиб

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
«Сегодня ночью, около 4-х утра, напротив ул. Вересковая, 15 из дома, где пиццерия „Смак“ выбросился парень с 20-го этажа. Жаль парня, родных и близких. Что может случиться с ребёнком в 13 лет, чтобы так поступить. Родителям-то какое горе — им с этим жить», — отметили тюменцы.
В Следственном комитете по Тюменской области данную информацию подтвердили. В ведомстве сообщили, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего ЧП.
Ранее «Наш Город» писал, что в октябре в Тюмени из окна многоэтажного дома по улице 30 лет Победы выпала женщина. На место трагедии очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. К сожалению, тюменка скончалась от полученных травм до приезда медиков.